Lleida es compromet amb l'1-O i Turull garanteix que es podrà votar

La ciutat de Lleida s'ha abonat a la mobilització per defensar el referèndum del proper 1 d'octubre, i aquest diumenge ha omplert la plaça de Sant Joan en defensa de la democràcia i del dret a decidir. La reivindicació del vot s'ha barrejat amb l'anhel de festa d'uns manifestants que han clamat consignes a favor del procés català i en contra de l'opressió del govern espanyol i de l'actitud de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, diana en totes les mobilitzacions sobiranistes.El conseller de la Presidència, Jordi Turull, s'ha referit veladament a l'alcalde en cap en el seu discurs, enfocat a cridar a la participació. Turull ha assegurat que l'1 d'octubre els habitants de la capital del Segrià podran anar als col·legis electorals per exercir el dret a l'autodeterminació. "Hem d'estar contents", ha cridat Turull davant les 5.000 persones que, segons els organitzadors, han assistit a la concentració."Hem d'estar contents", ha cridat davant les 5.000 persones que, segons els organitzadors, han assistit a la concentració, que ha tingut moments d'emoció amb el cant del Rossinyol i dels "Segadors", folklòrics amb les danses dels esbarts, i festius amb els Pastorets Rock, el grup lleidatà popular pel "Som de l'Oest", la cançó que exalça les virtuts de Ponent, la terra "on es creuen els destins de les nacions". A la plaça Sant Joan tothom sabia quin havia de ser el destí de Catalunya; "Votar pacíficament per guanyar la independència", deia un veí de la ciutat, enriolat amb la presència de Mossos d'Esquadra al davant de l'edifici on hi ha la seu del PP a la ciutat, just al davant de la plaça. "Què es pensen que els hi anirem a fer alguna cosa?", reia.Hi ha hagut ball amb els Pastorets i tambe paperetes i una urna, que ha rebut el "vot" simbòlic de desenes de representants d'entitats de la ciutat i de partits polítics, quatre en concret; PDECat, ERC, CUP i Comú, els que breguen contra el "tripartit" de la Paeria bastit per PSC, Ciutadans i PP i que han vetat la cessió dels espais municipals. "Aquesta setmana ens ho juguem tot", assegurava el cupaire Pau Juvillà, en un to similar al que de Toni Postius, el portaveu demòcrata a l'Ajuntament de Lleida i Diputat al Congrés, que indicava que ara és el moment "d'aguantar" perquè es preveu "una setmana dura".

