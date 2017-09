Setge d'ultres i agressió a la presidenta de les Corts d'Aragó a l'assemblea d'electes

I la Colau persistent a Saragossa per demanar la unió de Catalunya amb aquesta Espanya, la que no ha canviat ni canviarà mai perquè per poder canviar primer necessita camina sola, sense Catalunya, i refer tota la seva estructura de poder, de dalt a baix, acabar amb el seu model econòmic extractiu i radial herència de segles de colonialisme depredador. Una cosa que, insisteixo, Espanya no farà mai mentre hi sigui Catalunya perquè cada vegada que un Podemos puja al poder, es converteix ràpidament en un PSOE si vol conservar aquest poder. I això vol dir mantenir l'statu quo d'espoli i humiliació contra Catalunya i certa dosi ben administrada amb finalitat electoralista de l'anticatalanisme atàvic de sempre.



S'ha de ser molt, molt nacionalista espanyol sota les falses aparences per persistir com persisteix Colau, tenint com té la ciutat (i el país) de la que és alcaldesa ocupada literalment per forces armades de repressió alienes, més de 750 alcaldes catalans processats per raons polítiques (per deixar votar sí, votar no o en blanc). D'una altra manera, no s'explica aquesta tossuderia cega i sorda.



Au, que t'aprofiti la ració de la "vera Espanya" - les hordes de fatxes emparats per la seva policia nacional -, Colau, te'ls pots prendre com si fossin tapes amb un vaset de rioja. A la teva salut i a reveure, o no, que tant me fot si no tornes.



PD. És la primera vegada que veig una alcaldesa de la capital de Catalunya fotre el camp a una reunió de partit amb finalitat de mantenir el cachet electoral en plena Festa Major de la seva ciutat, la Mercè. No crec que hi hagi precedents en tot el món occidental, tampoc, si no és per causes de força major (malaltia o accident, que no és el cas d'aquesta Colau ben colada).