Mas i els encausats pel 9-N deleguen en els advocats la citació al Tribunal de Comptes

13:46 Pengen una pancarta de democràcia a la façana de la rectoria de Vallgorguina dies després que el rector obligués a retitar una banderola del Sí d'una finestra de l'Associació Cultural Vallgorguina.

13:45 VÍDEO Augmenta la tensió a Saragossa i la policia argumenta que li falten reforços perquè «són a Catalunya»; informa Sara González.

13:34 FOTOS Mobilització massiva al territori per defensar el referèndum. Imatges d'Adrià Costa i Juanma Peláez.



13:34 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, considera, davant la crida al seny de Joan Josep Omella, que "no hi ha cap altra solució que no sigui el diàleg", i discrepa de C's i PP quan critiquen que s'ha polititzat la Mercè: "No crec que s'hagi polititzat. És senzillament un reflex del que en aquests moments està passant en aquest país".

13:28 Ada Colau felicita els barcelonins per combinar "perfectament" el dret a la protesta amb el dret a la festa. Afirma que la crida al seny de Joan Josep Omella és compartida "amb la immensa majoria de la població que s'està expressant lliurement", i subratlla que els veïns reivindiquin la independència "però des del respecte a la diversitat i els altres" que no pensen el mateix.

13:22 El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, dona les gràcies a Pablo Iglesias i avisa que "s'estan creuant totes les línies vermelles inimaginables".

13:21 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, destaca "la participació massiva" a les festes de la Mercè i que no s'ha produït "cap incident remarcable".

13:21 El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, critica "aquells que volen politzar-la i convertir-la en element de confrontació", i defensa que el seny que ha demanat l'arquebisbe, Joan Josep Omella, és "allò obligat per a qualsevol responsable públic".

13:14 Carina Mejías adverteix a l'ANC i Òmnium que "qui comet il·legalitats i es comporta com un delinqüent haurà d'assumir les responsabilitats que li corresponen", davant del fet que es reparteixin paperetes del referèndum.

13:13 La líder de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, critica que "s'ha intentat politizar" les festes de la Mercè perquè l'alcaldessa, Ada Colau, "s'ha sumat al full de ruta de Junqueras i Puigdemont". Celebra la crida al seny de Joan Josep Omella, però creu que l'única sortida que veu ara és "si Puigdemont rectifica" i desconvoca el referèndum.

13:13 El líder del grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias (PDECat), afirma que el seny és "bàsic", i que Joan Josep Omella "fa bé" de demanar-ne. Segons Trias, no significa renunciar a les pròpies creences.

13:07 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, considera que "el seny és democràcia, votar és seny". En la seva opinió, "resoldre les coses a les urnes és una manera molt assenyada de resoldre les coses", segons afirma en resposta a l'homilia de la Mercè de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha demanat actuar amb "seny" davant l'1-O.

12:42 Lluís Rabell, president de CSQEP: "No es pot emmordassar tot un poble. No hi haurà democràcia a Espanya si les llibertats dels catalans són trepitjades".

12:37 La plaça Sant Jaume de Barcelona crida "independència" després de cantar els Segadors.

12:35 Miguel Urbán, eurodiputat de Podem, crida a la vaga general de Catalunya el dia 3 d'octubre.

12:33 Ernest Urtasun, a l'assemblea d'electes de Saragossa: "El que passa a Catalunya és una crisi profunda d'Espanya. D'aquesta, o en sortim junts o no en sortim".

12:28 En el tradicional brindis amb les cases regionals, representants de comunitats autònomes i províncies de fora de Catalunya, Ada Colau destaca que són "símbol de la diversitat de la ciutat". Colau afegeix: "Estimem molt la llibertat, els drets i la diversitat, que és característica essencial i que ens fa ser la ciutat que som".

12:27 La plaça Sant Jaume de Barcelona, de gom a gom, també entona "votarem" quan Carles Puigdemont i Ada Colau han sortit al balcó de l'Ajuntament.

12:26 Els sobiranistes responen massivament a la convocatòria per encartellar i bustiar Manresa. La plaça Major s'omple de voluntaris que fan cua per recollir material per treballar.

12:14 Més de 3.000 persones desborden la plaça del Vi de Girona responent la crida de la Marató per la Democràcia.

12:03 A Alcanar, desenes de persones participen en la confecció d'un mosaic pel "sí" amb desitjos per a la nova república https://t.co/wkQDlyAPO2 pic.twitter.com/9q6oNjWEwW — NacióPolítica (@naciopolitica) September 24, 2017

11:58 Puigdemont, Forcadell, Colau, Millo i Forn es troben fora de la basílica de la Mercè abans del seguici d'autoritats. Les autoritats a l'exterior de la basílica de la Mercè Foto: Jordi Bes

12:02 EN DIRECTE Així llueix la Marató per la Democràcia a Sabadell https://t.co/SQrOWN9mhw pic.twitter.com/sRc8jDaFO8 — NacióDigital (@naciodigital) 24 de septiembre de 2017

11:53 VÍDEO Els periodistes desplaçats a Saragossa, víctimes d'insults d'ultres amb banderes espanyoles. Una trentena de persones els increpen al crit de "xusma" o "traïdors".



11:42 Resposta massiva dels terrassencs i terrassenques a la crida de les entitats sobiranistes per defensar l'1-O. El raval de Montserrat, desbordat. No hi cap ni una agulla. Ara, enganxada de cartells i cercavila fins al Parc de Vallparadís, on es conclourà la jornada amb un acte d'Òmnium Cultural. EN DIRECTE Terrassa, desbordada. Els manifestants enganxen cartells i faran un cercavila fins al Parc de Vallparadís https://t.co/Iv2izniFjK pic.twitter.com/jYrFXnw8k1 — NacióPolítica (@naciopolitica) September 24, 2017

11:41 L’Audiència Nacional obre diligències contra quatre militants de Poble Lliure. L’organització ho considera un nou atac a la llibertat d’expressió.

11:38 Els universitaris tancats a la UB repartiran un milió de paperetes de votació de l'1-O entre els assistents a la Marató de la Democràcia perquè es facin córrer per Barcelona.

11:36 "La nostra arma més perillosa són les urnes i els cartells", assegura Cuixart, que demana repartir paperetes de l'1-O. "No podran contra la nostra democràcia!", exclama el president d'Òmnium Cultural.

11:33 EN DIRECTE Cartells de "Democràcia" i "Els carrers seran sempre nostres" a la concentració de Mataró https://t.co/SQrOWN9mhw pic.twitter.com/5uPbiThxTs — NacióDigital (@naciodigital) 24 de septiembre de 2017

11:32 Cuixart, en una intervenció especialment abrandada, ha garantit que no aconseguiran posar un comandant espanyol al capdavant dels Mossos d'Esquadra, i ha advertit l'Estat que tampoc podrà situar Enric Millo com a president de la Generalitat.

11:30 El president de l'ANC insisteix que l'1-O es votarà perquè així ho ha garantit el Govern, i reclama "no caure en provocacions". Torn ara per a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.

11:29 Sànchez assegura que el delicte de sedició prové del codi penal franquista de l'any 1973 i insisteix que l'1-O, al vespre, "Catalunya serà els vots i les urnes que haguem col·locat".

11:28 Omella crida a actuar amb «seny» davant del referèndum; informa Jordi Bes.

11:27 "Ens volen provocar, volen que sortim al carrer per generar incidents, però només tenim un camí: caminar directament cap a l'1-O", assenyala Sànchez.

11:25 Sànchez assegura que el delicte de sedició "prové del codi penal franquista", i destaca que el relat de la Fiscalia és "ple de falsedats". "Sabem que la setmana vinent podem tenir situacions gens agradables", avisa el president de l'ANC.

11:25 "Perseguir les urnes és antidemocràtic, per tant vostès [el govern espanyol] són antidemocràtics", manifesta el president de l'ANC.

11:22 Sànchez posa de manifest que la Guàrdia Civil encara no ha trobat les urnes, i avisa l'Estat que Catalunya disposa no només de les urnes, sinó també d'un "poble alçat".

11:23 Els ultres concentrats a la porta de l'assemblea d'electes de Saragossa increpen els periodistes. La policia obliga els periodistes a entrar i no els deixa informar.

11:21 "Mentre nosaltres volem votar, ells actuen per la porta del darrere. Rajoy no ha tingut la valentia ni l'honor d'anar al Congrés dels Diputats, amagat de la gent. El que estan fent és un autèntic cop d'estat, són ells els qui estan enderrocant l'estat de les autonomies", assenyala el dirigent independentista.

11:20 El president de l'ANC acusa el govern espanyol d'actuar "sense respectar els drets de la gent", i demana que els Mossos mantinguin les competències per "garantir que no hi hagin desordres".