Crida de les entitats a no caure en «provocacions» de l'Estat: «Votarem per dignitat»

Carme Forcadell, a l'acte de plaça d'Universitat. Foto: ACN

Assistents a la Marató per la Democràcia, fent manualitats per crear material per a l'1-O. Foto: Roger Tugas

Fotocopiadora imprimint cartells d'Òmnium, a la plaça d'Universitat. Foto: ACN

Ja comencen a aparèixer paperetes de votació i no en mans de la Guàrdia Civil. En concret, els estudiants tancats en el rectorat de la UB n'han repartit 100.000 d'oficials entre els centenars d'assistents a l'acte de la Marató de la Democràcia concentrats a la plaça de la Universitat, mentre que les places de la resta de la ciutat se n'han distribuït uns 900.000 més. Així ho ha anunciat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que ha cridat a recollir-les i fer-les córrer per Barcelona. "Votarem per dignitat!, ha exclamat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha estat l'encarregada d'obrir l'acte.Cuixart ha aprofitat per dirigir-se al fiscal que l'ha acusat de sedició a ell i al president de l'ANC, Jordi Sànchez. "En moltes coses del document no té raó, senyor fiscal, però amb la crida a la mobilització permanent sí, i ho tornem a fer!", ha insistit i, per això, ha cridat a que "ningú es quedi a casa d'aquí a diumenge" per aconseguir que l'1-O es voti massivament. "El poble de Catalunya està més orgullós que mai del seu govern, el seu parlament i les seves institucions", ha subratllat, malgrat les actuacions de l'Estat, qui afirma que fracassarà a l'hora d'imposar el comandament de la Guàrdia Civil per damunt dels Mossos d'Esquadra, així com "intentaran posar el senyor [Enric] Millo de president de la Generalitat i tampoc no podran". Finalment, ha agraït l'assemblea impulsada per Podem a Saragossa , ja que els assistents "estan ajudant a la democràcia, a la de l'estat espanyol i a la de Catalunya". "Mai no ens confrontaran!", ha assegurat.Al seu torn, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha denunciat que la Fiscalia ha construït un "relat ple de falsedats" i "apunten a l'ANC i Òmnium" per acusar-los de sedició emparant-se en el codi penal franquista del 1973, i ha alertat que sap "perquè ho faran", atès que, fins l'1-O es poden "tenir situacions gens agradables". En aquest sentit, ha cridat a no caure en provocacions i ha cridat a que, "passi el que passi els propers dies, que ningú s'equivoqui amb la resposta que hem de donar". "Ens volen provocar, volen que sortim al carrer per generar incidents", ha insistit, però ha subratllat que existeix "un únic camí, directament cap a l'1-O", ja que "l'1-O a la nit aquest país serà el que hàgim estat capaços de fer davant de les urnes, els vots que hàgim estat capaços d'esgarrapar, les urnes que hàgim col·locat als col·legis". Per aquest motiu, ha instat a "arrencar de casa els que dubten si anar a votar o no" fins llavors.Igualment, Sànchez ha denunciat que les institucions espanyoles estan "intentant desfer els principis de l'autogovern de Catalunya" i ho fan "com els dictadors, sense respectar la voluntat de la gent i el marc legal". Així mateix, s'ha preguntat que, "si tan bé ens diuen que ho van fer el 17 d'agost coordinant la situació després de l'atemptat", perquè no manenten "les competències perquè siguin els Mossos els que treballin per garantir que a Catalunya no hi hagi desordres". En aquest sentit, ha denunciat que "Rajoy no ha tingut ni la valentia de comparèixer al Congrés" per defensar les seves mesures per aturar l'1-O i tan sols les ha aprovat el consell de ministres, "amagats de la gent i del poble d'Espanya". "Estan fent un veritable cop, són els que estan destruint la legalitat del 78", ha afegit.Finalment, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha començat el seu discurs donant les gràcies a Cuixart i Sànchez, als universitaris que han ocupat el claustre de la UB , als Mossos que defensen les seves competències, als detinguts per organitzar l'1-O que han sortit als carrer i als "demòcrates espanyols" que lluiten per les "llibertats civils i la democràcia". "Estem junts tots els demòcrates dels pobles d'Espanya", ha asseverat l'expresidenta de l'ANC, que ha denunciat que s'està "exactament igual que la dictadura franquista": "Ens trobem 42 anys després de la mort del dictador havent de sortir al carrer per defensar els drets civils i les llibertats democràtiques".En aquest sentit, ha avisat que s'ha iniciat l'"operació tumult" -en relació a l'última roda de premsa del portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo-, ja que "volen fer veure que a Catalunya hi ha violència, i no hi ha hagut ni n'hi haurà". És per això que ha redoblat la crida a la calma i a evitar provocacions, ja que ha alertat que "volen acusar de sedició, perquè comporta penes de presó". En tot cas, ha pronosticat que "la democràcia i la llibertat no té parets ni fronteres i sempre triomfaran", però ha asseverat que "l'única manera de parar els peus al govern espanyol és votar diumenge vinent".Aquest repartiment de butlletes i els parlaments han tingut lloc en el marc de la Marató per la Democràcia, que ha omplert les places del país d'actes a favor del referèndum i amb encartellades massives de cartells de l'1-O. En el cas de la plaça de la Universitat de Barcelona, aquest espai s'ha omplert de centenars de persones que feien manualitats i pancartes amb missatges en favor del dret a decidir. Per als menys traçuts, també hi havia dues fotocopiadores que imprimien cartells d'Òmnium per penjar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)