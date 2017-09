El president de Foment creu que la intervenció de les finances catalanes «era necessària»

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, considera que "segurament era necessària" la intervenció de les finances catalanes aprovada pel govern espanyol, tot i que reconeix que "les conseqüències ens poden deixar parats" i ens podem plantejar "si són desproporcionades".En declaracions a la cadena COPE, Gay de Montellà ha justificat la mesura com "un control d'aspectes de la despesa que no respectaven la legalitat" perquè "facilitaven un fet anul·lat pel Tribunal Constitucional". El president de Foment ha apostat per recuperar la via del diàleg per solucionar l'actual conflicte entre Catalunya i Espanya."Hem de passar pàgina, posar el comptador a 0 i recuperar el diàleg que vam perdre el 20 de setembre del 2012", ha afirmat Gay de Montellà referint-se a la reunió infructuosa entre Mas i Rajoy per aconseguir un pacte fiscal.

