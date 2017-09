VÍDEO Centenars de persones es concentren Montreal en suport del referèndum

La concentració a Montreal en suport del referèndum Foto: Sébastien Desrosiers

Des Québécois participent à un rassemblement pacifique devant le Consulat général d'Espagne à Montréal en appui au peuple catalan. #rcmtl pic.twitter.com/LG4GFMuWxT — Sébastien Desrosiers (@s_desrosiers) September 23, 2017

Manifestation à Montréal en soutien aux Catalans qui souhaitent tenir un #référendum sur l'indépendance - explications de @MarsolaisMichel pic.twitter.com/BRPiyfDL2E — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) September 23, 2017

Unes 200 persones i mitja dotzena de mitjans i la TV nacional del Canadà @CBCNews en directe a acte a favor del referèndum a #Montreal pic.twitter.com/Ia3sT9gf3S — Sergi Sabaté (@sergisabate) September 23, 2017

En els últims dies s'estan multiplicant les mostres de suport de ciutadans d'arreu del món a la voluntat majoritària del poble de Catalunya de votar en referèndum el pròxim 1 d'octubre. L'última ciutat a afegir-s'hi ha estat Montreal, on centenars de persones s'han concentrat davant la seu del consolat espanyol per fer costat a Catalunya en la seva reivindicació.L'acte ha estat seguit per una dotzena de mitjans i per la televisió del Canadà, que se n'han fet ressò.

