PORTADES «Els Mossos planten cara», a la portada de l'«ARA»

23:55 El coronel de la Guàrdia Civil destinat a controlar els Mossos va ser jutjat i absolt en un cas de tortures d'un pres basc l'any 1992. Tres agents més de l'institut armat van ser condemnats i indultats per José María Aznar.

22:53 USTEC-STEs exigeix a Rajoy que es "disculpi davant la comunitat educativa de Catalunya"

El sindicat de mestres demana al president espanyol que respecti el referèndum i que entengui que "les escoles han de ser estructures democràtiques".

22:49 El govern espanyol justifica la "coordinació" dels Mossos perquè "no s'està assegurant la seguretat de tothom". El Ministeri de l'Interior creu que la policia catalana "sent vergonya" del que va passar al Departament d'Economia.

22:40 VÍDEO El clam de Guardiola per la llibertat després de l'operació contra el referèndum. L'exentrenador del Barça defensa en un vídeo de l'ANC el dret a adaptar les lleis a les necessitats de les persones.

22:30 Les hores decisives que van fer entrar el procés en l'etapa definitiva; crònica d'Oriol March. Relat de tots els esdeveniments que van arrencar dimecres amb la detenció d'alts càrrecs implicats en el referèndum i que ha culminat aquest dissabte amb l'amenaça de control dels Mossos. L'executiu es prepara per una nova ofensiva que afecti directament consellers, el vicepresident i el president.

22:08 El director de TV3 no està detingut i els tancs no han arribat: tots els rumors falsos que t'arriben al WhatsApp; per Sergi Santiago. Els manifestants independentistes tampoc han robat armes a la Guàrdia Civil, ni Cospedal ha cridat a files a tots els espanyols per aturar l'1-O.

21:28 Diumenge de «Marató per la Democràcia»​: tornen les mobilitzacions als ajuntaments. L'ANC i Òmnium convoquen concentracions a les 11.00 i "una encartellada massiva" per denunciar "els assalts a les institucions catalanes" arran del referèndum.

20:39 Mireia Boya defensa que els pobles "es comanden sols" i espera que l'1-O els Mossos d'Esquadra "es posaran al costat del poble, del dret i de la democràcia".

20:38 La diputada de la CUP al Parlament Mireia Boya, a Rajoy: "No tenim res a negociar ni dialogar amb maltractadors". Boya ho ha dit en un acte a Badalona de la campanya de la CUP pel "sí" al referèndum.

20:25 El Santi Vila més desafiant: "Si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó, hi anirem", ha assegurat el conseller d'Empresa en un míting del PDECat a Figueres.

20:24 La policia local de Viladecans prova d'impedir un míting del PDECat. Els agents han identificat el portaveu dels nacionalistes al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano.

19:10 Trapero trasllada ara als agents dels Mossos que no comparteix la tutela de l'Estat. El major remarca que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies".

19:00 holademocracia.cat, el nou web de l'ANC per la Marató per la Democràcia d'aquest diumenge.

18:54 Amnistia Internacional recorda a les autoritats que "han de garantir els drets a la llibertat d'expressió, reunió i manifestació". L'ONG demana que es respectin i "no se sancionin ni els organitzadors ni les persones assistents a les manifestacions espontànies" d'aquests dies.

18:49 «Aferra't al sí»: el vídeo més espectacular (i arriscat) per difondre el «sí». El protagonitzen una vintena de membres del Centre Excursionista de Centelles i l'ha impulsat l'ANC d'aquesta localitat osonenca.

17:59 Puigdemont demana mantenir la serenor malgrat «provocacions i sobreactuacions». Forcadell es posa al costat dels Mossos "davant les ingerències injustificades i arbitràries de l'Estat".

17:01 Els Mossos no accepten el control de l'Estat. El conseller Joaquim Forn adverteix que aquesta "ingerència" de l'Estat "se salta tots els òrgans" existents per coordinar la seguretat. Afirma que els serveis jurídics d'Interior estudien la resposta i garanteix a la ciutadania que la policia catalana "no renunciarà mai" a exercir les seves competències.

16:29 TV3 emetrà durant part de la tarda les notícies del 324: "L'actualitat informativa fa que canviem la programació de TV3 i emetrem tota la tarda en simultani amb el 324", anuncien.

16:19 Qui és el coronel de la Guàrdia Civil nomenat per controlar els Mossos? Diego Pérez de los Cobos és el director del gabinet de coordinació i estudis de la secretaria d'estat de seguretat i germà de l'expresident del Tribunal Constitucional.

15:32 Més de 300 persones juren la bandera espanyola a Figueres en un acte militar a una setmana de l'1-O. Les entitats independentistes han respost amb una concentració de protesta.

15:08 ÚLTIMA HORA Els Mossos no accepten el control de l'Estat.

15:06 Forn ha anunciat que els serveis jurídics de la Generalitat estudiaran la instrucció que permet a l'Estat coordinar els Mossos.

15:03 Joaquim Forn compareix per avisar que els Mossos d'Esquadra no acceptaran que l'Estat prengui el control de la policia catalana.

14:50 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, reitera per enèsima vegada que «no hi haurà referèndum». Rajoy ha estat rebut a Palma amb estelades al carrer.

14:42 El conseller d'Interior, Joaquim Forn, farà una declaració institucional a les 15.00 h després que l'Estat hagi pres el control dels Mossos d'Esquadra.

14:14 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, creu que el control estatal dels Mossos d'Esquadra prova la "suspensió automàtica de l'autonomia" de Catalunya, segons ha dit en la presentació d'un manifest que signen representants d'esquerres d'arreu de l'Estat espanyol en defensa del referèndum català i en contra de la "repressió" de l'Estat.

13:59 L'històric polític sobiranista gallec Xosé Manuel Beiras defensa: «No podem tolerar que s'imposi el terrorisme d'estat». Representants d'esquerres d'arreu de l'estat espanyol signen un manifest en defensa del referèndum català i en contra de la "repressió" de l'Estat; explica Sara González.

13:46 El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, assegura que "treure el comandament dels Mossos" no silenciarà l'independentisme, després que l'Estat hagi pres el control dels Mossos. "Ens podran treure el comandament dels Mossos, acusar-nos de sediciosos i ofegar les institucions catalanes. Però no ens silenciaran. Guanyarem!", ha publicat en el seu compte de Twitter.

13:34 El govern espanyol tindrà dimecres a Catalunya 10.000 agents preparats per actuar. El Ministeri de l'Interior preveu que ja disposarà llavors dels 4.000 efectius desplaçats d'altres punts d'Espanya per reforçar la plantilla de la policia i la Guàrdia Civil.

13:33 129 alcaldes de la Catalunya Nord, contra la "repressió" dels batlles del sud. Els primers edils reivindiquen la demanda del poble català a "expressar-se democràticament per mitjà de les urnes" l'1-O.

13:08 L'Estat pren el control dels Mossos. El fiscal en cap sol·licita la coordinació per part del Ministeri de l'Interior de la policia catalana, la Guàrdia Civil i la policia nacional espanyola; informa Joan Serra Carné.