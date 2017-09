VÍDEO El clam de Guardiola per la llibertat després de l'operació contra el referèndum

Just en acabar el partit que ha enfrontat el FC Barcelona i el Girona, l’ANC ha difós un vídeo amb l'entrenador Pep Guardiola com a protagonista. A l'espot, enregistrat en un camp de futbol, Guardiola afirma que “això no va d'independència, va de democràcia, de poder votar” en una crida a participar al referèndum després de l'operació de la Guàrdia Civil.L’exjugador i exentrenador blaugrana assegura que “les necessitats del segle XIX són diferents de les segle XX, i les del segle XX són diferents de les del segle XXI”. “Els anhels i desitjos de la gent del segle XX són diferents que els de la gent del segle XXI, sobretot després d’una dictadura. La gent jove i la gent gran d’ara, els seus desitjos i anhels són diferents, i les lleis fan lleis, i les lleis canvien lleis”, reivindica Guardiola.“Això ho decideix el poble”, continua. “Malgrat tot, malgrat no hi hagi entesa en la qual s’ha de persistir, mai es poden obviar els drets i les llibertats de les persones”, destaca Guardiola. “Això que no falti mai”, conclou l’actual entrenador del Manchester City.

