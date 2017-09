El Barça no falla a Girona en un derbi català marcat pel referèndum

El Barça ha guanyat al Girona aquest dissabte per 0 a 3 en un partit que ha estat marcat per les reivindicacions a favor del referèndum que s'han sentit des de la grada de l'estadi de Montilivi. El matx ha començat igualat, però amb el pas dels minuts els homes d'Ernesto Valverde han anat imposant el seu joc i han anat aigualint la valentia inicial dels locals, que ho han intentat però no han pogut generar ocasions de perill. El Barça ha anat fent-se l'amo del joc, mes quan Aday s'ha fet un gol en pròpia porta després de tocar una pilota xutada per Jordi Alba.Era el minut 17 i el Barça s'avançava just quan l'estadi gironí començava a corejar el clam d'independència. Amb l'avantatge al marcador, els blaugrana han controlat bé el pes del matx davant d'un Girona que ha anat perdent l'espurna inicial. Al minut 36, Paulinho hagués pogut fer el segon a la sortida d'un córner, però la pilota ha sortit desviada. Sense més ocasions, l'àrbitre ha xiulat el final de la primera part.​A la represa, el barcelonins han anat per feina, i el porter Gorka s'ha fet un nou gol en pròpia porteria després d'una gran jugada d'Aleix Vidal per la banda. Era el minut 48 i l'encontre semblava sentenciat. Els gironins han tirat les seves línies endavant per intentar retallar distàncies al marcador, però no Olunga a la sortida d'un córner ni tampoc Juanpe amb una vaselina han aconseguit obrir el marcador pel Girona. Qui sí ha anotat ha estat Luis Suárez, que ha rebut una pilota a l'esquena de la defensa i ha afusellat Gorka, que no ha pogut fer res per aturar el tercer. Faltaven 20 minuts pel final i el partit ha quedat vist per a sentència.​Els darrers minuts s'han disputat amb un Girona desarmat i un Barça serè que s'ha dedicat a tocar la pilota i a fer llargues possessions. Valverde ha fet entrar Denis Suárez i André Gomes i el partit ha acabat amb un xut de Messi que ha marxat desviat. El Barça es manté líder en solitari de la Lliga amb tots els sis partits guanyats.

