​La CUP, a Rajoy: «No tenim res a negociar ni dialogar amb maltractadors»

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Mireia Boya ha insistit aquest dissabte que "no existeix cap possibilitat de pacte" per evitar el referèndum que ha convocat la Generalitat per al pròxim 1 d'octubre. Ha advertit que no pensen negociar "amb un maltractador que es diu Mariano Rajoy", i ha afegit: "No tenim res a negociar ni dialogar amb maltractadors".En un acte de la campanya de la CUP pel "sí" al referèndum que s'ha celebrat a Badalona, Boya ha defensat que fa set anys que es fan intents de negociació "parlant amb una paret", de manera que "el seu diàleg ja no serà creïble mai més". A més, ha defensat que els "cupaires" no dialoguen "amb aquells que fan la repressió, amb aquells que van armats".Boya ha avisat que l'1-O "no és Rajoy o República", sinó que el que es vota és "Espanya o República, repressió policial o República, submissió al totalitarisme o República". A més, ha titllat Rajoy d'"il·lús" per voler prendre el control dels Mossos i posar-hi "un feixista al capdavant", ja que "els pobles es comanden sols", i ha agregat: "Esperem que en el referèndum els Mossos es posaran al costat del poble, del dret i de la democràcia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)