​El director de TV3 no està detingut i els tancs no han arribat: tots els rumors falsos que t'arriben al WhatsApp

M'ensenyeu el DOGC on ho explica? Dos birres per qui ho trobi! Això només ha servit per fer caure la web. Fake! 🚮🚫 pic.twitter.com/1ouo7A8Ej6 — Marc Ferrer (@ferrer_marc) 22 de septiembre de 2017

Urnes a un acte sobiranista. Foto: Adrià Costa

Mariano Rajoy, amb Angela Merkel. Foto: Twitter Mariano Rajoy

Un civil jura la bandera espanyola, fent un petó a la rojigualda. Foto: ACN

La manifestació davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner

Com ja va passar després dels atemptats de Barcelona, les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània com Whatsapp s’han tornat a omplir d’informació falsa i enganyosa amb l'operació policial contra el referèndum. Les recomanacions per tots dos casos són les mateixes: seguir els organismes oficials (institucionals i d’entitats), estar atent al que diuen els mitjans de comunicació de confiança –, per exemple- i mostrar-se escèptic amb la informació anònima que no especifica la font d'informació. Aquests són alguns dels rumors que han circulat aquests dies.Això és el que assegura un missatge que circula per Whatsapp. Segons aquest rumor, el dia del referèndum es podrà votar per internet a través del certificat digital d'idCAT, i per això s'instava a tothom a tramitar-lo. Segons aquest fals rumors, aquest és el pla B del Govern per si es requisen les urnes. A més, s'assegurava que l'anunci havia estat publicat al DOGC.La informació és totalment falsa. Ni al decret de convocatòria, ni al decret de normes complementàries , ni a cap altre document publicat al DOGC es contempla la possibilitat de votar per internet. En aquest article d’El Confidencial expliquen alguns motius pels quals el Govern ho va descartar. Aquest rumor, però, va tenir conseqüències: el web de l’idCAT va ser atacat i tombat durant unes hores, tal com ha informat la Generalitat Un altre missatge demanava que la gent no imprimís les paperetes a casa perquè serien declarades nul·les. “Seria el colmo que perdés el sí per culpa de la bona voluntat de la gent en imprimir paperetes”, deia el missatge. En cap moment el Govern, la Sindicatura electoral o els observadors han dit que les paperetes no siguin vàlides si s’han imprès a casa.És el que assegura OKDiario, el portal que dirigeix Eduardo Inda, que titulava: “Els colpistes de l’1-O van robar armes a la Guàrdia Civil”. Ni la Guàrdia Civil ha denunciat que s’hagi sostret cap arma, ni els Mossos en tenen constància. De fet, La Vanguardia relata que ningú va tocar les tres armes llargues que els guàrdies civils van deixar a l'interior dels cotxes que van quedar inutilitzats.Un altre missatge assegurava que la cancellera alemanya havia concedit una entrevista a la ràdio nacional alemanya en la qual s’havia mostrat “profundament afectada” per les notícies que li arribaven d’Espanya. El Whatsapp fins i tot afirmava que Angela Merkel havia dit que tot plegat li recordava a la seva adolescència, quan vivia a la RDA, i al franquisme, i afegia: “Diu que no voldria posar al mateix nivell a Erdogan i al seu fins ara amic Mariano Rajoy”. Per acabar-ho d’adobar, s’afirmava que es tractava d’un “missatge enviat per Núria de Gispert (confirmat)”.El cert és que ni Angela Merkel s’ha pronunciat sobre l’1-O (feina suficient té amb les eleccions alemanyes d'aquest diumenge), ni l’expresidenta del Parlament es dedica a escampar falsos rumors. El que sí que fa De Gispert és opinar del clima repressiu que es viu aquests dies, i ho ha fet en una entrevista a NacióDigital Un document en PDF que circula per Whatsapp informa que tots els espanyols barons menors de 55 anys han de passar un reconeixement mèdic idèntic al que fan els militars i, aquells que el superin, han d’incorporar-se immediatament a files. “Tot aquest personal reservista serà incorporat a la Unitat Militar de l’Exèrcit de Terra més pròxima a la seva localitat d’empadronament”. En aquest cas, algú ha dedicat temps i esforç a simular un butlletí oficial estatal per fer creure que els espanyols (només els homes, clar) són cridats pel Ministeri de Defensa per aturar l’1-O.Diferents missatges de Whatsapp afirmaven que Vicent Sanchis estava “a punt” de ser detingut i que els seus comptes havien estat intervinguts. És un altre rumor infundat. També s’ha alertat de la imminent detenció del president Carles Puigdemont. Difícilment una notícia d’aquest abast serà avançada per una font anònima i per Whatsapp.Aquest és un dels rumors més fàcils d’escampar: és tan fàcil com dir on s’ha vist el tanc i adjuntar una imatge qualsevol, encara que no correspongui ni al dia ni al lloc que acompanya el missatge. Alguns asseguren que la fotografia l’ha enviada “una amiga”, però el cert és que acostumen a correspondre a maniobres militars de fa mesos o fins i tot anys. El que sí que s’ha pogut veure és una tanqueta amb canó d’aigua que ha enviat la Policia Nacional espanyola a Catalunya.Les millors notícies falses són aquelles que tenen una espurna de veritat. En aquest cas, s’afirma que l’alt comissionat de l’ONU pels Drets Humans ha fet arribar el seu malestar per la persecució política a Catalunya. En aquest cas, el missatge va acompanyat d’una “notícia” que no prové de cap mitjà de comunicació, sinó d’ un bloc . El cert és que la informació (que no és d'ara, sinó del març) és enganyosa: qui va escriure la carta és un expert independent que treballa amb l’ONU i signa la carta a títol personal.A més, Codorniu ha negat en un comunicat tenir cap vinculació amb l’empresa Unipost, que ha estat registrada per la Guàrdia Civil, i qualsevol participació en el procés sobiranista. L’empresa assegura que cap de les seves empreses ha participat en la distribució de propaganda electoral, i que les accions de la família Raventós a Unipost no arriben a l’1%.

