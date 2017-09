Els Mossos detenen un policia espanyol per irrompre armat en una botiga

20:39 Mireia Boya defensa que els pobles "es comanden sols" i espera que l'1-O els Mossos d'Esquadra "es posaran al costat del poble, del dret i de la democràcia".

20:38 La diputada de la CUP al Parlament Mireia Boya, a Rajoy: "No tenim res a negociar ni dialogar amb maltractadors". Boya ho ha dit en un acte a Badalona de la campanya de la CUP pel "sí" al referèndum.

20:25 El Santi Vila més desafiant: "Si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó, hi anirem", ha assegurat el conseller d'Empresa en un míting del PDECat a Figueres.

20:24 La policia local de Viladecans prova d'impedir un míting del PDECat. Els agents han identificat el portaveu dels nacionalistes al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano.

19:10 Trapero trasllada ara als agents dels Mossos que no comparteix la tutela de l'Estat. El major remarca que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies".

19:00 holademocracia.cat, el nou web de l'ANC per la Marató per la Democràcia d'aquest diumenge.

18:54 Amnistia Internacional recorda a les autoritats que "han de garantir els drets a la llibertat d'expressió, reunió i manifestació". L'ONG demana que es respectin i "no se sancionin ni els organitzadors ni les persones assistents a les manifestacions espontànies" d'aquests dies.

18:49 «Aferra't al sí»: el vídeo més espectacular (i arriscat) per difondre el «sí». El protagonitzen una vintena de membres del Centre Excursionista de Centelles i l'ha impulsat l'ANC d'aquesta localitat osonenca.

17:59 Puigdemont demana mantenir la serenor malgrat «provocacions i sobreactuacions». Forcadell es posa al costat dels Mossos "davant les ingerències injustificades i arbitràries de l'Estat".

17:01 Els Mossos no accepten el control de l'Estat. El conseller Joaquim Forn adverteix que aquesta "ingerència" de l'Estat "se salta tots els òrgans" existents per coordinar la seguretat. Afirma que els serveis jurídics d'Interior estudien la resposta i garanteix a la ciutadania que la policia catalana "no renunciarà mai" a exercir les seves competències.

16:29 TV3 emetrà durant part de la tarda les notícies del 324: "L'actualitat informativa fa que canviem la programació de TV3 i emetrem tota la tarda en simultani amb el 324", anuncien.

ℹ️ CANVI DE PROGRAMACIÓ - L'actualitat informativa fa que canviem la programació de TV3 i emetrem tota la tarda en simultani amb el @324cat — TV3.cat (@tv3cat) 23 de setembre de 2017

16:19 Qui és el coronel de la Guàrdia Civil nomenat per controlar els Mossos? Diego Pérez de los Cobos és el director del gabinet de coordinació i estudis de la secretaria d'estat de seguretat i germà de l'expresident del Tribunal Constitucional.

15:32 Més de 300 persones juren la bandera espanyola a Figueres en un acte militar a una setmana de l'1-O. Les entitats independentistes han respost amb una concentració de protesta.

15:08 ÚLTIMA HORA Els Mossos no accepten el control de l'Estat.

15:06 Forn ha anunciat que els serveis jurídics de la Generalitat estudiaran la instrucció que permet a l'Estat coordinar els Mossos.

15:03 Joaquim Forn compareix per avisar que els Mossos d'Esquadra no acceptaran que l'Estat prengui el control de la policia catalana.

14:50 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, reitera per enèsima vegada que «no hi haurà referèndum». Rajoy ha estat rebut a Palma amb estelades al carrer.

14:42 El conseller d'Interior, Joaquim Forn, farà una declaració institucional a les 15.00 h després que l'Estat hagi pres el control dels Mossos d'Esquadra.

El conseller @quimforn farà, a les 15:00h, una declaració institucional, amb motiu de l'anunci del Ministeri del Interior — Interior (@interiorcat) 23 de setembre de 2017

14:14 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, creu que el control estatal dels Mossos d'Esquadra prova la "suspensió automàtica de l'autonomia" de Catalunya, segons ha dit en la presentació d'un manifest que signen representants d'esquerres d'arreu de l'Estat espanyol en defensa del referèndum català i en contra de la "repressió" de l'Estat.

13:59 L'històric polític sobiranista gallec Xosé Manuel Beiras defensa: «No podem tolerar que s'imposi el terrorisme d'estat». Representants d'esquerres d'arreu de l'estat espanyol signen un manifest en defensa del referèndum català i en contra de la "repressió" de l'Estat; explica Sara González.

13:46 El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, assegura que "treure el comandament dels Mossos" no silenciarà l'independentisme, després que l'Estat hagi pres el control dels Mossos. "Ens podran treure el comandament dels Mossos, acusar-nos de sediciosos i ofegar les institucions catalanes. Però no ens silenciaran. Guanyarem!", ha publicat en el seu compte de Twitter.

Ens podran prendre el comandament dels Mossos, acusar-nos de sediciosos i ofegar institucions catalanes. Però no ens silenciaran. Guanyarem! pic.twitter.com/BRZ742zYca — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 23 de setembre de 2017

13:34 El govern espanyol tindrà dimecres a Catalunya 10.000 agents preparats per actuar. El Ministeri de l'Interior preveu que ja disposarà llavors dels 4.000 efectius desplaçats d'altres punts d'Espanya per reforçar la plantilla de la policia i la Guàrdia Civil.

13:33 129 alcaldes de la Catalunya Nord, contra la "repressió" dels batlles del sud. Els primers edils reivindiquen la demanda del poble català a "expressar-se democràticament per mitjà de les urnes" l'1-O.

13:08 L'Estat pren el control dels Mossos. El fiscal en cap sol·licita la coordinació per part del Ministeri de l'Interior de la policia catalana, la Guàrdia Civil i la policia nacional espanyola; informa Joan Serra Carné.

13:02 Junqueras carrega contra el govern espanyol per intervenir l’autogovern català: “Què té veure la factura d’un Paracetamol amb la democràcia? Què té a veure la factura dels medicaments dels nostres avis amb la democràcia? No poden aturar la democràcia tancant el finançament dels nostres centres de recerca!”.

13:01 Oriol Junqueras s’adreça a la Guàrdia Civil en castellà: “Les persones a les quals vau detenir són gent honrada, honesta i bones persones que pertanyen a una organització política amb 86 anys d’història i cap cas de corrupció. Aquells que ordenen aquestes detencions no poden dir el mateix”.

12:39 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, canvia de discurs i alerta ara de la vulneració de drets fonamentals. En concret, assegura que és legítim que l'Estat intenti impedir la celebració de l'1-O però, en cap cas, la limitació de drets fonamentals. Ni entén que es prohibeixin actes públics ni que s'acusi de sedició als promotors de manifestacions. "No podem aparèixer al costat dels que volen limitar drets", ha assegurat en un acte de partit en presència del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

12:29 Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, presentarà a la reunió una al·legació per evitar que l'Estat prengui el control dels Mossos d'Esquadra, segons el 324. La policia catalana defensa que és una extralimitació perquè l'ordre públic a Catalunya està controlat i argumenten que la coordinació dels cossos policials no és una competència de la Fiscalia.



12:07 L'Estat vol prendre el control dels Mossos. El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha citat a les dotze del migdia els comandaments de Policia, Guàrdia Civil, Mossos i la Guàrdia Urbana per comunicar-ho; explica Joan Serra Carné.



12:06 Els col·lectius de cristians progressistes Església Plural i l'Associació Cristianisme al Segle XXI han fet públic un comunicat conjunt de rebuig de la dinàmica "repressiva i autoritària" de l'Estat per aturar el referèndum de l'1-O.

11:39 ENTREVISTA Joan Josep Queralt: «A l'Estat hi ha molts llicenciats en dret per la universitat de Guantánamo». Queralt és catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i expert en Dret Constitucional, i sosté que "una riuada de participació seria les absoltes del règim del 78", en una entrevista de Pep Martí.

11:21 VÍDEOS Els tractors surten al carrer en defensa del referèndum. Els pagesos de Lleida i Osona anticipen aquest dissabte les tractorades que se celebraran arreu del país el proper 29 de setembre.

11:15 La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, nega que s'estigui adoctrinant nens a les escoles o que se'ls porti a manifestacions i ha acusat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, d'"insultar la dignitat dels directors", després que els hagi enviat una carta on amenaçava els directors d'institut de responsabilitats "penals" si col·laboren amb l'1-O. També assegura que seran responsables de l'administració els qui obriran els locals de votació.

11:10 Els alcaldes de la Garrotxa signen un manifest en defensa de la democràcia i la dignitat. Hi afirmen de forma conjunta que el referèndum convocat pel govern de la Generalitat de Catalunya no s’aturarà.

10:52 La intervenció del pressupost de la Generalitat atura més de 30 actuacions de Cultura; explica Esteve Plantada.

10:51 El contundent i divertit missatge d'un alcalde en defensa de la democràcia: Àlex Mases, batlle de Linyola, assegura que Catalunya té un projecte de vida lluny de "l'enterrament de l'estat espanyol" i insta a menjar bé i a "fer l'amor"; per Àlvar Llobet.

10:47 Investiguen un programador per duplicar el web del referèndum. Oriol Ferràndez rep la notificació a casa seva per declarar el dilluns a la comissaria de la Verneda de la policia nacional espanyola; informa Jordi Bes.

10:37 FILIPRIM A favor de TV3; l'anàlisi de Toni Vall de la cobertura televisiva de les mobilitzacions pel referèndum. «TV3 no manipula, no desinforma, no proposa una mirada voluntàriament esbiaixada sobre la realitat que retrata. Cosa que sí fan totes les altres emissores generalistes estatals», opina Vall.