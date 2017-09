Diumenge de «Marató per la Democràcia»​: tornen les mobilitzacions als ajuntaments

Manifestació independentista al TSJC Foto: Josep Maria Montaner

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural volen fer una nova demostració de força al carrer aquest diumenge per respondre a l'ofensiva que manté l'estat espanyol per evitar que se celebri el referèndum de l'1 d'octubre. Les dues entitats han convocat la "Marató per la Democràcia" : una gran mobilització davant dels ajuntaments catalans a les 11.00 amb l'objectiu de respondre a la resposta de l'Estat contra les institucions catalanes.A l'ANC i Òmnium tenen ben present que aquest és el darrer cap de setmana abans de l'1 d'octubre, i busquen mantenir la màxima mobilització al carrer per defensar el referèndum. La concentració arriba just quan la pressió de l'Estat contra la votació es fa cada cop més expansiva: l'últim episodi ha estat aquest mateix dissabte amb l'ordre de la Fiscalia perquè sigui el Ministeri de l'Interior qui assumeixi el control dels Mossos d'Esquadra , però la policia catalana no està disposada a acatar-la Les entitats han anomenat la jornada d'aquest diumenge com a "Marató per la Democràcia". Pretén ser "festiva, transversal i participativa" i en resposta als "assalts a les institucions catalanes i els atacs a la llibertat d'expressió", segons explica Òmnium. D'aquesta manera, juntament amb entitats culturals, esportives, socials i de lleure, han impulsat més de 300 activitats en places de diversos municipis catalans que acabarà amb una "encartellada massiva".L'entitat sobiranista explica que als espais de la "Marató per la Democràcia" hi haurà materials, impressores i pintura per dissenyar "els cartells del referèndum" i crear "material de campanya per defensar" l'1-O, com ara pancartes, murals, xapes i lones. L'acte central és a Barcelona, a la plaça Universitat. La coincidència amb les festes de la Mercè ha impedit que a la capital catalana es pugui celebrar a la plaça Sant Jaume, on hi ha l'Ajuntament. La convocatòria de la mobilització la van fer l'ANC i Òmnium el dimecres , just el dia en el qual els escorcolls i detencions de la Guàrdia Civil a seus i alts càrrecs del Govern per impedir el referèndum van motivar una primera mobilització massiva, amb el punt neuràlgic davant del Departament d'Economia. Entre el dijous i el divendres es va traslladar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i el divendres també davant la Ciutat de la Justícia. No es van aturar fins que els detinguts no van quedar en llibertat.Quan va convocar la mobilització d'aquest diumenge, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ja va reclamar a la ciutadania que mantingui el comportament "cívic" dels últims anys, tot i que ara l'Estat ha decidit "declarar la guerra" als catalans. "Ha arribat el moment de la resistència pacífica, del compromís amb la presència nostra al carrer, de demostrar a tot el món que no ens faran callar unes quantes dotacions de la Guàrdia Civil", va assegurar.Les entitats convocants han posat a disposició de qui vulgui participar en les concentracions d'aquest diumenge diversos webs per estar al corrent de les activitats. La relació dels actes es pot trobar aquí , però també s'ha activat un altre web, https://holademocracia.cat/ , on es podran penjar fotos de totes les mobilitzacions als municipis catalans.

