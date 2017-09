Trapero trasllada als agents dels Mossos que no comparteix la tutela de l'Estat

Nota informativa de la Prefectura de Policia En relació a la reunió convocada en el dia d’avui per la Fiscalia Superior de Catalunya, la Prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra vol fer arribar les següents informacions:



1. En aquesta reunió la Fiscalia Superior de Catalunya ha donat a conèixer la instrucció 4/2017, la qual estableix que serà el “Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad” l’encarregat de coordinar els dispositius per tal de “impedir el referéndum ilegal convocado para el día 1 de octubre en Cataluña”;

2. Aquesta instrucció en cap cas suposa la intervenció del Cos de Mossos d’Esquadra per part de l’Estat;

3. El Cos de Mossos d’Esquadra al llarg de tota la seva història ha mostrat un respecte escrupolós a les ordres que li han arribat de jutges, tribunals i ministeri fiscal, posicionament que evidentment seguirem mantenint;

4. De la mateixa manera, el Cos de Mossos d’Esquadra ha mostrat sempre un respecte escrupolós a la dependència governativa que emana de l’actual marc normatiu;

5. En aquest sentit se li ha fet arribar al Fiscal Superior de Catalunya que el Cos de Mossos d’Esquadra seguirà donant compliment a les seves ordres, però que no comparteix que una part de l’activitat del Cos sigui ordenada i tutelada per un òrgan que depèn del Ministerio del Interior;

6. El Cos de Mossos d’Esquadra ha proposat que aquesta coordinació sigui exercida pel òrgans que ja existeixen per aquestes situacions i que estan recollits en els acords vigents de la Junta de Seguretat de Catalunya;

7. Els serveis Jurídics del departament d'Interior i de la Direcció General de la Policia estan estudiant aquesta instrucció que la Fiscalia ens ha donat a conèixer i que estableix que sigui un òrgan de la Secretaria de Estado qui coordini els cossos policials establerts a Catalunya;

8. Com fins ara, el Cos de Mossos d'Esquadra continuarà mantenint les competències que li són pròpies treballant amb el mateix rigor, compromís i servei a la ciutadania per garantir la seguretat i l’ordre públic tot mantenint els valors que defineixen el nostre Cos i que es basen en la proximitat, el compromís, la integritat i la voluntat de servei.



Prefectura de Policia

Sabadell, 23 de setembre de 2017

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha traslladat a tots els agents una nota informativa –que reproduïm a continuació- on ha explicat que ha fet arribar al fiscal superior de Catalunya que el cos seguirà donant compliment a les seves ordres, però que no comparteix que una part de l'activitat de la policia catalana sigui "ordenada i tutelada" per un òrgan que depèn del Ministeri de l'Interior.També subratlla que aquesta instrucció per "impedir el referèndum il·legal" de l'1 d'octubre "en cap cas suposa la intervenció dels Mossos d'Esquadra per part de l'Estat", i remarca que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies". La nota, a la qual ha tingut accés l'ACN i que està signada per la Prefectura de Policia, apunta que els Mossos, al llarg de tota la seva història, han mostrat un "respecte escrupolós" a les ordres que li han arribat de jutges, tribunals i ministeri fiscal. "Posicionament que evidentment seguirem mantenint", afegeix.De la mateixa manera, continua la nota, el cos ha mostrat sempre "un respecte escrupolós a la dependència governativa que emana de l'actual marc normatiu". Trapero explica també que durant la reunió a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya ha proposat que aquesta coordinació sigui exercida pels òrgans que ja existeixen per aquestes situacions, i que estan recollits en els acords vigents de la Junta de Seguretat de Catalunya.Informa, així mateix, que els serveis jurídics del Departament d'Interior i de la direcció general de la Policia estan estudiant aquesta instrucció que la Fiscalia ha donat a conèixer i que estableix que sigui un òrgan de la Secretaria de l'Estat qui coordini els cossos policials establerts a Catalunya.Finalment, la nota apunta que el cos continuarà mantenint les competències "que li són pròpies", treballant "amb el mateix rigor, compromís i servei a la ciutadania per garantir la seguretat i l'ordre públic".Trapero haurà de confirmar aquest dilluns en una nova reunió a la Fiscalia Superior de Catalunya que no accepta l'ordre del ministeri públic de posar als Mossos a l'ordre de l'Estat. Si ho fa, podria ser crida a declarar com a imputat per desobediència, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)