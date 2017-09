«Aferra't al sí»: el vídeo més espectacular (i arriscat) per difondre el «sí»

Una vintena de membres del Centre Excursionista de Centelles han protagonitzat un espectacular vídeo a favor del "sí" impulsat per l'ANC d'aquest municipi osonenc.Amb la cançó Agafant l'horitzó –feta per Txarango i altres artistes expressament pel referèndum- s'enfilen per la via ferrada de les Baumes Corcades i van penjar estelades al seu pas. Al final acaben a dalt de tot del Puigsagordi on hi ha un centenar de persones esperant-los amb un "sí" i una estelada gegants. És, segurament, el vídeo més espectacular i arriscat per difondre el referèndum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)