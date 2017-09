​Puigdemont demana mantenir la serenor malgrat «provocacions i sobreactuacions»

Malgrat provocacions, sobreactuacions, rumors, falses consignes... nosaltres serens i pacífics sempre. És el nostre gran actiu — Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de setembre de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dissabte mantenir la serenor i l'esperit pacífic malgrat "provocacions i sobreactuacions" de l'estat espanyol per impedir el referèndum que la Generalitat ha convocat per a l'1 d'octubre, després que l'Estat espanyol hagi fet el pas per fer seu el control dels Mossos d'Esquadra i la policia catalana ja hagi anunciat que no ho acceptarà."Malgrat provocacions, sobreactuacions, rumors, falses consignes... nosaltres serens i pacífics sempre. És el nostre gran actiu", ha afirmat Puigdemont en un apunt al Twitter. També s'hi ha referit la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la qual ha piulat: "Davant les ingerències injustificades i arbitràries de l'Estat, estarem al costat dels Mossos per defensar les seves competències".La pugna pel control dels Mossos ha provocat una cascada de reaccions. La mateixa policia catalana ha fet públic una piulada amb la qual ha promès continuar treballant "com fins ara", i ha precisat: "Exercint les nostres competències per garantir la seguretat i ordre públic i estar al servei del ciutadà".Diversos consellers del Govern han piulat en la mateixa línia, com el vicepresident, Oriol Junqueras, el qual ha fet seves les paraules del conseller d'Interior, Joaquim Forn. "Com diu el conseller @QuimForn: Els @Mossos d'Esquadra no renunciaran a exercir les seves competències", ha remarcat. El portaveu de l'executiu català, Jordi Turull, ha piulat amb les etiquetes #NoAcceptem i #Seguim.El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha criticat a Twitter que "el govern espanyol ha decidit suspendre la separació de poders", i que "per aturar el referèndum està disposat a carregar-se la democràcia". El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha enviat un missatge a l'executiu de Mariano Rajoy. "El poble de Catalunya no necessita el vostre auxili i sergents, necessita la poca decència i democràcia que us quedi", ha piulat.Entre els primers a reaccionar han figurat els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart. Sànchez ha piulat: "Ens podran prendre el comandament dels Mossos, acusar-nos de sediciosos i ofegar institucions catalanes. Però no ens silenciaran. Guanyarem!". Cuixart ha declarat que el control estatal dels Mossos prova la "suspensió automàtica de l'autonomia".El pas que ha pres l'Estat sí que ha rebut el suport del líder del PP català, Xavier García Albiol, el qual ha subratllat amb una piulada: "Som milers els catalans que valorem molt positivament que el Ministeri de l'Interior passi a coordinar totes les policies a Catalunya".

