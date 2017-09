Ustrell para els peus a Évole: «Això no t'ho tolero»

El periodista Jordi Évole. Foto: La Sexta

Jordi Évole està de promoció de l'especial de Salvados pel referèndum que s'emetrà aquest diumenge i en el qual entrevistarà el president Carles Puigdemont. Évole ha visitat els estudis de la ràdio pública catalana i de RAC1, però si la conversa amb la ràdio del Grup Godó ha estat distesa, a El Suplement que condueix Ricard Ustrell hi ha hagut certs moments de tensió i, fins i tot, una enganxada que ha acabat amb la mediació de Vicent Sanchis, que també era a l'estudi.Quan ja portaven gairebé un quart d'hora d'entrevista, Ustrell ha volgut recuperar dos dels articles que Évole ha publicat recentment a El Periódico sobre l'independentisme. Ustrell no els ha llegit ell mateix, sinó que ha donat pas a una veu que els ha recitat, amb el so d'una màquina d'escriure i una breu sintonia. Quan ha acabat, Évole ha fet palès el seu malestar i fins i tot ha acusat l'emissora de fer un "muntatge manipulador" amb les seves paraules. Podeu escoltar el moment al minut 14:24."Aquesta música de por que heu posat? Els muntatges manipuladors de la televisió i ràdio pública són acollonants", ha afirmat Évole. A continuació, Ustrell li ha respost: "Això no t'ho tolero", i ha justificat l'elecció de la música perquè servia per generar "ambient". Évole ha dit que ja ha "assumit" que a TV3 es posi música quan s'informa de les manifestacions independentistes, però que el que no es veu normal és "l'ús d'aquesta música de por". Quan Ustrell ha negat que fos de por, el periodista de La Sexta ha animat els oients a trucar per donar la seva opinió."Jordi, si us plau, crec que això és barrejar coses", ha contestat Ricard Ustrell, però Évole no ha cedit: "Barrejar has barrejat tu, una música de por amb un text que no ho és". En aquest moment, Sanchis ha defensat que a la cadena que ell dirigeix, TV3, s'acompanyin les notícies sobre manifestacions independentistes amb música alegre perquè "hi va gent amb nanos, fills, i quan els entrevistats veus una imatge de normalitat", de la mateixa manera que veu adient quan hi ha hagi una música totalment diferent quan s'informa sobre una manifestació de la ultradreta, com la d'aquest divendres.El debat no ha acabat aquí i Ustrell ha defensat que Salvados també fa servir aquest recurs sonor per acompanyar les entrevistes. "Busca un moment com el que tu has posat al meu text. Busca-me'l i me l'ensenyes", ha dit Évole. "Ho faré", ha contestat Ustrell, sota un clima d'alta tensió. "Te n'hauràs d'anar molt lluny, quan Salvados era un programa més de broma", ha dit Évole. El presentador de La Sexta ha visitat RAC1 més tard, en una entrevista molt més relaxada i en la qual ha agraït ser entrevistat per la ràdio "líder" del país.

