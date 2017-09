​El govern espanyol tindrà dimecres a Catalunya 10.000 agents preparats per actuar

El Ministeri de l'Interior disposarà des d'aquest dimecres, quatre dies abans del referèndum convocat per l'1 d'octubre per la Generalitat, de tots els efectius mobilitzats pel govern espanyol pel dispositiu sense precedents davant el procés independentista, han informat a Europa Press fonts policials.El Govern espanyol ha utilitzat vaixells per allotjar als agents que integren l'ampli dispositiu de seguretat, d'uns 4.000 efectius, que han estat desplaçats de forma escalonada a Catalunya des de tots els punts d'Espanya, i que se sumaran als 6.000 que ja formen de la plantilla regular.Sense entrar en els detalls operatius, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha qualificat el desplaçament de "proporcionat, raonable i discret".Interior ha llogat tres ferris on s'allotjaran als agents antidisturbis que s'han anat traslladant a Catalunya com a reforç als gairebé 6.000 agents que formen part de la plantilla de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya.La seva missió és recolzar els Mossos en el manteniment de l'ordre "donades les mobilitzacions tumultuàries de suport al referèndum", seguint la crida dels impulsors de la consulta.Entre els agents mobilitzats de tots els punts d'Espanya es troben efectius d'Informació i de Policia Judicial de la Policia, així com de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP).També s'han desplaçat a Catalunya agents del Grup d'Acció Ràpida (GAR), la Unitat de Reserva i Seguretat (GRS) i la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Guàrdia Civil.L'excepcionalitat de la situació ha portat a Interior a cursar una instrucció que modifica el règim de vacances, permisos, llicències, jornada i horaris del personal que participa en el dispositiu extraordinari. Interior assegura que es podrà prorrogar el període de vigència de l'ordre si les circumstàncies així ho aconsellen.Les direccions generals de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han informat a les associacions i sindicats de tots dos Cossos d'aquesta instrucció per la qual se suspenen les vacances entre el 20 de setembre i el 5 d'octubre, període ampliable si les circumstàncies ho aconsellen.

