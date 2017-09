Xosé Manuel Beiras: «No podem tolerar que s'imposi el terrorisme d'estat»

Tardà i Beiras, aquest dissabte a la seu d'Òmnium Foto: Adrià Costa

Un manifest de l'esquerra d'arreu de l'estat espanyol en suport del dret de Catalunya a decidir el seu futur en un referèndum. Aquesta és la iniciativa impulsada per l'històric polític sobiranista gallec Xosé Manuel Beiras, entre d'altres, que aquest dissabte ha acollit la seu d'Òmnium. Beiras, que sempre recorda que va néixer l'any 1936 amb el Front Popular, ha fet una crida a “no tolerar que s'imposi el terrorisme d'estat” que, al seu judici, està perpetrant el govern de Mariano Rajoy per frenar el referèndum de l'1 d'octubre.Flanquejat pel diputat d'ERC Joan Tardà i pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, Beiras ha denunciat que l'estat espanyol -al qual ha titllat de “feixista” i de donar continuïtat a un “franquisme sense Franco”- està “violant” drets fonamentals sobre una ciutadania “pacífica que ha donat un recital de democràcia”. Segons el polític i economista gallec, l'1-O ja no es tracta de si s'està o no a favor de la independència, sinó de si “s'és o no demòcrata”.Tardà ha subratllat que si a hores d'ara els detinguts el passat dimecres per organitzar el referèndum són ja a casa va ser precisament “per la mobilització de la ciutadania” i ha insistit que Catalunya és a hores d'ara un “poble indefens” que sempre ha tingut en el seu ADN el “pactisme”. Cuixart, per la seva banda, ha insistit que defensar la democràcia a Catalunya és “defensar-la al conjunt de l'estat espanyol”. Davant la querella de la Fiscalia per obrir una causa per sedició, Cuixart ha fet una crida a la ciutadania a respondre amb una participació massiva aquest diumenge per empaperar els carrers El manifest està signat, majoritàriament, per dirigents d'ERC, de la CUP, de Podem, de Bildu i del BNG, entre d'altres. Defensa que l'1-O és “legítim” i que l'exigència del dret a decidir “no va en contra de ningú” i està “reconegut” per les Nacions Unides. L'escrit sosté que les llibertats “es conquereixen” i que a hores d'ara hi ha “símptomes alarmants de degradació democràtica” a l'estat espanyol davant d'un moviment independentista que reconeix com a “pacífic, democràtic, republicà i amb un ampli suport popular”.

