L'Estat anuncia que pren el control dels Mossos

L'Estat ha anunciat que ha pren el control dels Mossos d'Esquadra per aturar l'1-O. Així ho ha sol·licitat el fiscal en cap de Catalunya en una reunió aquest migdia amb els tres comandaments policials, amb l'objectiu de "reforçar el dispositiu de prevenció del delicte i manteniment de l'ordre públic". El fiscal encarrega la coordinació dels tres cossos –Mossos, policia espanyola i Guàrdia Civil, a la secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'interior, emparant-se en l'article 38.2 de la llei de forces i cossos de Seguretat.Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, ha presentat sense èxit a la reunió una al·legació per evitar-ho. La policia catalana defensa que és una extralimitació perquè l'ordre públic a Catalunya està controlat i argumenten que la coordinació dels cossos policials no és una competència de la Fiscalia.El Ministeri de l'Interior assegura en una nota que "no es retira cap competència" als Mossos d'Esquadra sinó que s'acorda un "mecanisme de coordinació". La tasca l'assumirà el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos.L' estratègia de l'Estat pel control dels Mossos passa per aplicar l'article 38.2 de la llei orgànica de forces i cossos de seguretat del 1986 -citat en la carta de Zoido a la Generalitat-, així com de l'article 46 del mateix text legal. L'aplicació d'aquests articles -sense necessitat de recórrer a l'article 155 ni a la llei de seguretat nacional- implicaria que els Mossos perdessin la capacitat de pilotar les operacions de seguretat a Catalunya. Pel conseller, s'estan prenent decisions "que són d'una feblesa jurídica enorme".El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, en va rebre la notificació aquest mateix dijous, en una reunió convocada a la Fiscalia Superior de Catalunya. A la cimera -en la qual també hi van participar comandaments de la Guàrdia Civil, la policia espanyola i la Guàrdia Urbana-, també hi van assistir representants de l'Estat. En concret, Diego Pérez de los Cobos, cap del gabinet de coordinació i estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat.La conselleria d'Interior subratlla que Pérez de los Cobos va anunciar "sense dissimular" la voluntat de l'Estat d'assumir les competències de seguretat que ara ostenten els Mossos. Un altre exemple de l'estratègia de suspensió encoberta de l'autonomia.La conselleria d'Interior recorda que el que pretén l'Estat seria "una clara vulneració" de les competències de la Generalitat i impediria que els Mossos tinguessin la iniciativa de decidir els operatius de seguretat a Catalunya. "L'aplicació [dels articles citats] provocaria una situació excepcional i especialment greu", va detallar ahir el conseller Joaquim Forn, que es va mostrar contundent en la defensa de les atribucions dels Mossos d'Esquadra en un contacte informatiu d'urgència amb mitjans de comunicació. "No ho acceptarem", va explicar.La conselleria d'Interior no descarta que el govern espanyol opti per altres mesures coercitives de les competències -com l'article 155 o la llei de seguretat nacional-, però avisar de l'amenaça latent que viuen els Mossos. "No s'ha fet un desembarcament tan gran de la Guàrdia Civil ni en els pitjors temps del País Basc", va exposar ahir FornResposta anit del conseller d'Interior, Joaquim Forn, a la carta del seu homòleg espanyol, Juan Ignacio Zoido. Després que el ministre avisés que desplegaria un "reforç" de Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya en els pròxims dies -sense especificar el nombre d'efectius-, Forn ha reclamat al ministre no envair les competències de la Generalitat, encarregada de garantir la seguretat. En la carta, a la qual ha tingut accés, el conseller va deixar clar que els Mossos d'Esquadra són capaços d'organitzar la seguretat i que "no és necessari cap reforç".El conseller d'Interior exposa a Zoido que no li "consta" que a Catalunya s'hagin produït "actes tumultuosos", en referència a la justficiació utilitzada pel govern espanyol per enviar efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. "Les manifestacions han sigut pacífiques, festives, familiars i ordenades", detalla Forn en la missiva. El conseller també demana que els Mossos puguin conèixer amb "suficient antelació" les "actuacions operatives" que la Guàrdia Civil i la policia espanyol vulguin dur a terme a Catalunya.

La carta de resposta del conseller Jaoquim Forn al ministre Juan Ignacio Zoido by naciodigital on Scribd

