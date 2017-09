​Cristians progressistes rebutgen la resposta «repressiva i autoritària» de l'Estat contra l'1-O

Els col·lectius Església Plural i l'Associació Cristianisme al Segle XXI han fet públic un comunicat conjunt de rebuig de la dinàmica "repressiva i autoritària" de l'Estat per aturar el referèndum de l'1-O. En el comunicat reclamen a l'Estat que "accepti la petició catalana de pactar un referèndum" i que "anul·li qualsevol procés judicial o sanció" derivat del procés.També demanen "al poble català" que "no defalleixi en la defensa pacífica de la democràcia, del dret d'autodeterminació i dels altres drets fonamentals que estan sent amenaçats". A més, s'adrecen al conjunt dels cristians perquè "estiguin al costat del poble i de les seves justes aspiracions" i a la jerarquia de l'Església, a qui demanen que deixi de banda els "silencis calculats" i els "comunicats ambigus".En el comunicat, Església Plural i Associació Cristianisme al Segle XXI defensen el "dret inalienable a auto determinar-se," un dret "recollit i afirmat en la Doctrina Social de l'Església catòlica". Recorden que els bisbes catalans han proclamat "de manera clara i reiterada que Catalunya és una nació" i que com a tal té "dret a defensar la seva cultura, llengua i sobirania i a decidir la millor manera d'organitzar-se".Les dues associacions de cristians de base rebutgen la "resposta violenta i autoritària" que l'estat espanyol està donant al "repte democràtic que planteja Catalunya" i que està comportant la "vulneració de drets fonamentals" i la detenció de representants públics, la "persecució" de les activitats i persones relacionades amb l'organització de l'1-O.En el comunicat reclamen que l'Estat deixi d'usar el poder judicial i la fiscalia per "amagar l'arrel política de la situació"; i a la jerarquia de l'església que es posi al costat de les persones, "creients o no", en favor del respecte dels drets de les persones i dels pobles".

