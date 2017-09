VÍDEOS «Votarem, votarem»: clam pel referèndum al Girona-Barça

First independence chants at Montilivi pic.twitter.com/mcn54G0PDQ — Samuel Marsden (@samuelmarsden) 23 de setembre de 2017

El Girona i el Barça s'enfronten per primer cop aquest dissabte a Primera Divisió. Els dos equips catalans disputen el matx a una setmana del referèndum convocat pel Govern de la Generalitat, per la qual cosa les grades de Montilivi han retronat a favor del referèndum. "Votarem, votarem", ha estat el crit més escoltat poc abans de l'inici de matx.De fet, els crits –així com el cant d'Els Segadors a capella- han arribat amb l'entrada de Puigdemont a Montilivi. A la llotja també hi ha Carme Forcadell, presidenta del Parlament.Nombroses estelades s'han vist per l'estadi del club gironí, que el passat dimecres va fer públic un comunicat en el que expressava el seu suport al dret a decidir i la voluntat de posar-se al costat de la ciutadania de Catalunya.En la mateixa línia es va posicionar el club blaugrana, que després de l'operació policial contra l'organització del referèndum va manifestar la seva fidelitat a "la defensa del país, de la democràcia, de la llibertat d'expressió i del dret a decidir", alhora que "condemna qualsevol acció que pugui impedir l'exercici ple d'aquests drets.

