El contundent i divertit missatge d'un alcalde en defensa de la democràcia

L'alcalde de Linyola (Pla d'Urgell), Àlex Mases, va realitzar aquest dijous un contundent missatge en defensa de la democràcia a les portes dels jutjats de Cervera, on va anar a declarar davant de la Fiscalia per la seva col·laboració amb el referèndum de l'1-O.El batlle d'ERC ha assegurat que Catalunya té un projecte de futur i que el que vol l'Estat espanyol és un funeral; "Nosaltres no ens hi quedem a vetllar el mort, marxem perquè tenim un projecte de vida. Hem de continuar ferms", ha assegurat Mases davant alguns dels seus veïns.En aquest sentit, l'alcalde ha tirat d'ironia per recomanar camamilla de Linyola per estar "serens" i ha reblat el seu missatge instant la gent a dormir i menjar bé i a "fer l'amor tan com pugueu" tot esperant el dia 1 d'octubre per anar a votar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)