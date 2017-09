Investiguen un programador per duplicar el web del referèndum

S'acaba de presentar la policia nacional a casa meva per entregar-me una citació per possibles delictes de desobediència, prevaricació.. 1/2 — Oriol Ferràndez Grau (@oriolfg) 22 de septiembre de 2017

... malversació de fons públics per dur a terme un projecte polític de desconexió de l'estat espanyol i la creació d'un estat català 2/2 — Oriol Ferràndez Grau (@oriolfg) 22 de septiembre de 2017

El calderí @oriolfg citat per fiscalia per suposadament duplicar a nivell internacional web referèndum Prou d'atacar llibertats fonamentals! pic.twitter.com/EyHPo02W8J — Jordi Solé Ferrando (@jordisolef) 23 de septiembre de 2017

El programador informàtic Oriol Ferràndez, que és veí de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), ha estat citat a declarar aquest dilluns en qualitat d'investigat a la comissaria de la policia nacional espanyola de la Verneda, a Barcelona, suposadament per haver duplicat el web de la Generalitat sobre el referèndum que va tancar la Guàrdia Civil , segons ha expressat el mateix Ferràndez a través de les xarxes socials.Ferràndez ha explicat aque la notificació li van lliurar dos agents de la policia nacional espanyola a casa seva cap a les 21.00 h d'aquest divendres, i està convençut del fet que és per haver duplicat el web del referèndum previst per a l'1 d'octubre. "A part d'alguns tweets i alguna vinyeta, no he fet res més que el web", ha relatat.A la notificació s'exposa que se'l cita a declarar com a investigat amb motiu del compliment de la instrucció 2/2017 que ha emès la Fiscalia Superior de Catalunya als cossos policials per investigar possibles delictes de desobediència, prevaricació i malversació de diners públics en relació als preparatius sobre el referèndum.

