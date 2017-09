La intervenció del pressupost del Govern atura més de 30 actuacions de Cultura

Lluís Puig, conseller de Cultura de la Generalitat Foto: ACN

Intervinguts!

Ahir érem sotmesos a 'vigilància especial' i avui,comptes bloquejats i partides amb reserves per activitats 3r trimestre a 0€. pic.twitter.com/iIOz4wWxuY — Lletres catalanes (@lletres) 21 de setembre de 2017



La intervenció del pressupost de la Generalitat per part del Ministeri d'Hisenda afecta més d'una trentena d'actuacions que té en marxa el Departament de Cultura, una incidència directa i immediata en projectes especialment sensibles pel que fa a patrimoni i l'àmbit de les lletres. El conseller de Cultura, Lluís Puig, s'ha mostrat contundent a l'hora de qualificar els fets: "la intervenció dels pressupostos en l'àmbit de la Cultura és una salvatjada", tal i com recull l'ACN. Entre les accions afectades hi ha la restauració de la Seu Vella de Lleida, que queda aturada, i les activitats de Biblioteques i de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).Puig ha advertit que la decisió del govern espanyol és "un atemptat que afecta a totes les persones" que viuen a Catalunya, ampliant les conseqüències de l'acció molt més enllà del camp estricte del consumidors de cultura o dels agents culturals. En aquest sentit, després que l'Estat declarés el darrer 20 de setembre la no disponibilitat de crèdits al pressupost de la Generalitat, el Departament de Cultura calcula que es veuran afectades més de 30 actuacions.Entre aquestes accions n'hi ha algunes que destaquen per la seva quantia i per l'afectació directa i immediata. Un dels casos més notables és el de la restauració de la Seu Vella de Lleida, valorada en 830.000 euros, i que ara queda aturada. En l'àmbit patrimonial, també l'adquisició de fotografies del fons documental Cabanes en el marc del Pla Nacional de Fotografia, per un import de 297.000 euros, o la compra de fons d'art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, a la qual es preveia destinar 101.000 euros.L'ordre del govern central també afecta de ple les activitats de la Institució de les Lletres Catalanes . Entre elles, les realitzades en el marc del Festival de Poesia de Sant Cugat, valorades en 35.000 euros, o la commemoració del 80è aniversari de la creació de la Institució. En aquest punt, Puig ha lamentat especialment "l'atac d'arrel" a una institució que es va crear el setembre del 1937 "quan, a la meitat de la Guerra Civil, la Generalitat va crear una institució per fer front a la barbàrie des de la cultura". La ILC va endegar ahir una campanya de denúncia –amb l'etiqueta a Twitter #ambLaILC– que va acabar amb una empaperada popular amb versos de poetes catalans.En l'àmbit de les biblioteques, la disposició de l'Estat fa que, segons el Departament de Cultura, quedin "automàticament intervinguts" tots els saldos positius dels quals disposava el Servei de Biblioteques per dur a terme les funcions de suport a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Aquest fet, segons Puig, impedeix executar la majoria d'activitats i projectes pendents previstos fins a finals d'any. Entre d'altres, no es podran realitzar les activitats pendents de foment de la lectura, jornades professionals, treballs tècnics preliminars del catàleg i carnet únic de Catalunya.L'ordre del govern espanyol també afecta diverses actuacions de consolidació de jaciments arqueològics d'arreu del territori català valorades en un total de 49.000 euros, així com també projectes de digitalització de la Biblioteca de Catalunya, valorats en 102.000 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)