VÍDEOS Violència ultra en una manifestació contra el referèndum

Manifestants d'extrema dreta davant la caserna de la Guàrdia Civil. Foto: Martí Urgell

El vídeo de l'agressió ultra a un jove que cridava independència a la marxa de Democracia Nacional contra l'1-O https://t.co/vVhrXDQFli pic.twitter.com/McEITsHhRH — 324.cat (@324cat) 22 de setembre de 2017

Canta y baile la otra Cataluña. Piden "prisión para Puigdemont" ante la sede de @assemblea y apoyo masivo a @AEGCnacional pic.twitter.com/wI5kXbdL0C — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) September 22, 2017

Mirad quién actúa con violencia en Catalunya: el españolismo. Quieren encendernos para justificar más represión. pic.twitter.com/rce16oSlEL — Indep. en castellano (@IndEnCastellano) 22 de setembre de 2017

Un conjunt d'organitzacions d'extrema dreta sota el lema "Por España me Atrevo" es van manifestar aquest divendres davant la seu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Barcelona. La convocatòria, que comptava amb el suport del partit neonazi Democracia Nacional, tenia per objectiu demanar la il·legalització de l'entitat per "sediciosa". Des de l'entitat d'ultradreta Somatemps també titllaven l'ANC de "tapadora subvencionada pel govern colpista de Puigdemont" i cridava anar a "posar el dit a la llaga".Els incidents més greus s'han produït ja de nit a l'entorn de la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia –punt on s'ha traslladat la mobilització- quan diversos ultres han agredit un jove que cridava independència tal i com mostra un vídeo de TV3. Diversos manifestants també han increpat conductors i els han escopit.A davant de la seu de l'ANC, els manifestants ultres han cridat consignes com "Visca Espanya i la Guàrdia Civil" i "Puigdemont, a la presó", a més del clàssic "No nos engañan, Cataluña es España". Un grup d'independentistes ha marxat del tram de carrer Marina que ha quedat tallat cantant "passi-ho bé".La mobilització ha acabat amb una nova concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia. Durant el trajecte entre els dos punts alguns dels manifestants han escopit i increpat els vehicles que es trobaven. Diversos guàrdies civils han sortit de la caserna amb banderes espanyoles per saludar els manifestants ultres que els victorejaven.

