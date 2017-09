VÍDEO en DIRECTE concert d'Estrella Damm a la platja del Bogatell

La conjugació formada per platja, Barcelona i bona música torna a ser la fórmula de l'èxit de l'escenari Mediterràniament i del concert que Estrella Damm proposa per quart any consecutiu a la plata del Bogatell en el context festiu de la Mercè i que s'afegeix a les activitats que celebra a l'Antiga Fàbrica els dies 24 i 25 de setembre. Aquest any, a més, el concert de la platja del Bogatell arriba per partida doble, dissabte 23 i diumenge 24 de setembre.La nit de dissabte és el torn de Manel, Txarango i Buhos, a partir de dos quarts de deu. L’endemà diumenge, serà el torn de Joan Miquel Oliver, Mishima i Sopa de Cabra, a partir les 19 hores. A més, el concert de diumenge comptarà amb les actuacions d’alguns dels grans talents de la rumba dels nostres dies –La Pegatina, Gertrudis i Sabor de Gràcia, entre d'altres–, que actuaran sota el nom de Rumberos, pugin a l’escenari, un homenatge a la rumba de 1992.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)