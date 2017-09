Puigdemont desafia el TSJC i anuncia un nou web amb els punts de votació

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct — Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de setembre de 2017

El nou web per consultar on votar

Carles Puigdemont ha tornat a desafiar el TSJC i ha anunciat un nou web per consultar els punts de votació del referèndum. L'anunci del president català arriba després que ahir l'alt tribunal ordenés a la Guàrdia Civil el tancament de la pàgina http://onvotar.garantiespelreferendum.com. La magistrada instructora assegura que la creació de la pàgina sobre els punts de votació és "una clara desatenció dels pronunciaments del Tribunal Constitucional" que ordenaven al Govern aturar els preparatius del referèndum. En aquest sentit, insisteix que "la informació que es conté en aquesta nova pàgina web [...] no constitueix sinó un acte més que pretén facilitar la preparació o celebració" de l'1-O.La Fiscalia Superior de Catalunya va demanar precisament aquest mateix divendres que s'investigui la pàgina web on es concreta com es pot votar i on si l'usuari introdueix el seu DNI, la data de naixement i el codi postal.És la tercera vegada que el tribunal ordena tancament de webs que fan referència a l'1 d'octubre en 9 dies. El primer cop va ser el passat dia 13 , tot i que el Govern va reobrir les pàgines replicant el contingut en altres dominis.El TSJC ja investiga tot el Govern pels suposats delictes continuats de desobediència a les suspensions del Tribunal Constitucional (TC); prevaricació continuada i malversació de fons públics, després que tots els membres de l'executiu de Puigdemont signessin la convocatòria del referèndum la nit del 6 de setembre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)