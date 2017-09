VÍDEO La policia espanyola envia una tanqueta amb canó d'aigua a Catalunya

El vehicle amb canó d'aigua de la policia espanyola. Foto: Europa Press

La Policia Nacional espanyola ha enviat a Catalunya una tanqueta amb un canó d'aigua. El vehicle, de la unitat antidisturbis UIP, forma part de l'operatiu que el Ministeri de l'Interior ha traslladat per intentar evitar el referèndum.El vehicle de la Policia Nacional espanyola es va poder veure circulant divendres a la tarda a l'AP-7. L'autor del vídeo, que ha preferit mantenir l'anonimat, ha traslladat ala veracitat del document que es va gravar a la zona del Papiol, on l'autopista es bifurca cap a Barcelona (B-23) i Girona (AP-7). Altres mitjans com El Confidencial també han confirmat l'enviament d'aquest vehicle cap a Barcelona.El Ministeri de l'Interior va adquirir la tanqueta amb canons d'aigua l'any 2014. Va costar quasi mig milió d'euros i, de moment, no s'ha fet servir mai malgrat que recentment va ser traslladat a la frontera de Ceuta Fa quasi tres dècades que la policia espanyola no utilitza un vehicle d'aquest tipus. Té la capacitat per “disparar” fins a 7.000 litres d'aigua i experts en seguretat ciutadana citats per Europa Press adverteixen que poden causar lesions greus, més que les temudes pilotes de goma prohibides a Catalunya.

