Joan Josep Nuet: «Potser dimecres ens quedem sense TV3»

El diputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet, no descarta que la Guàrdia Civil entri a la televisió pública catalana la propera setmana. En un col·loqui a Tàrrega amb la històrica militant del PSAN, Blanca Serra, Nuet ha mostrat la seva temença –"Potser dimecres ens quedem sense TV3- en el marc d'una operació policial contra les institucions catalanes que està convençut que seguirà en els proper dies.En aquest context, el secretari tercera de la mesa del Parlament i líder d'EUiA ha cridat a la unitat del poble de Catalunya i a la resistència pacífica en contra de les actuacions del govern espanyol, alhora que s'ha mostrat convençut que el proper 1 d'octubre hi haurà urnes. "Tinc clar que no votaré no", ha admès Nuet, que ha considerat el referèndum impulsat per l'executiu de Carles Puigdemont com un pas més cap a la independència de Catalunya, per bé que no el darrer."Aquest referèndum no serà perfecte, però hem de dir-li a la gent que ompli les urnes", ha assegurat el diputat, que ha carregat contra Mariano Rajoy i el PP per no donar cap solució al poble de Catalunya. En aquesta tessitura, Nuet també ha criticat el paper del PSOE i de C's, encara que ha recordat que "hi ha moltes persones a Espanya que es trenquen la cara pel procés".

