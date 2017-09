VÍDEOS Tercera nit de cassolades contra la repressió de l'Estat i a favor de l'1-O

Les cassoles han tornat a sonar a les deu en punt per tercera nit consecutiva a diferents punts de Catalunya com a mostra de protesta ciutadana per l'actitud de l'Estat espanyol a l'entorn del referèndum de l'1 d'octubre i a favor de la consulta.Les cassolades van començar dimecres, després de les 14 detencions de membres del govern com ara el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, o el secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové. Aquest divendres han estat deixat en llibertat amb càrrecs els últims detinguts. La cassolada s'ha convocat novament a través de les xarxes socials, i durant diversos minuts han sonat pels balcons i les finestres de diverses ciutats. Aquí en teniu un recull.

