Mediapro habilita un espai de premsa per a la nit electoral de l'1-O

Mediapro habilita una espai de premsa per l'1-O Foto: Mediapro

Mediapro ha habilitat un espai per als mitjans de comunicació per a la nit electoral del referèndum de l'1-O. L'espai s'anomena International Press and Broadcasting Center (IPBC) i permet als periodistes que ho vulguin acreditar-se per poder-hi accedir. Mediapro té l'edifici Imagina a la Diagonal, a tocar de la plaça de les Glòries, i disposa de diversos espais i platós on s'hi podria instal·lar aquesta sala de premsa.D'aquesta manera, l'empresa que dirigeix Jaume Roures, com el Govern, té clar que diumenge vinent se celebrarà el referèndum, tal com ha repetit aquests últims dies Carles Puigdemont, malgrat totes les traves que ha posat (i posarà) l'estat espanyol.

