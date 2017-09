VÍDEO Insults i escopinades dels ultres concentrats davant la caserna de la Guàrdia Civil

Canta y baile la otra Cataluña. Piden "prisión para Puigdemont" ante la sede de @assemblea y apoyo masivo a @AEGCnacional pic.twitter.com/wI5kXbdL0C — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) September 22, 2017

Manifestants d'extrema dreta davant la caserna de la Guàrdia Civil Foto: Martí Urgell

Un conjunt d'organitzacions d'extrema dreta sota el lema "Por España me Atrevo" s'ha manifestat aquest divendres davant la seu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Barcelona. La convocatòria tenia per objectiu demanar la il·legalització de l'entitat per "sediciosa" i també ha comptat amb el partit neonazi Democracia Nacional. Des de l'entitat d'ultradreta Somatemps també titllaven l'ANC de "tapadora subvencionada pel govern colpista de Puigdemont" i cridava anar a "posar el dit a la llaga".Un cop davant la seu de l'entitat sobiranista, els manifestants han cridat consignes com "Visca Espanya i la Guàrdia Civil" i "Puigdemont, a la presó", a més del clàssic "No nos engañan, Cataluña es España". Un grup d'independentistes ha marxat del tram de carrer Marina que ha quedat tallat cantant "passi-ho bé".La mobilització ha acabat amb una nova concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia, on alguns dels manifestants han escopit i increpat els vehicles que passaven per allà.

