La justícia ordena l'ingrés a presó del líder de la Falange pels aldarulls a la Blanquerna

El líder de la Falange, Manuel Andrino, condemnat pels aldarulls a la llibreria Blanquerna la Diada del 2013, haurà d'ingressar a presó en els propers cinc dies. Així ho ha ordenat la Justícia que, segons ha avançat la cadena Ser , ha advertit a l'assaltant ultra que si no ho fa dictarà una ordre de cerca i captura.El passat mes de gener, el Tribunal Suprem va elevar les penes imposades per l'Audiència de Madrid als 14 assaltants -que no superaven els vuit mesos de presó- en introduir l'agreujant de discriminació ideològica. En el cas d'Andrino, amb antecedents per estafa, la seva pena va ser de tres anys i onze mesos. Ara, l'Audiència Provincial de Madrid ha emès un edicte requerint al líder de la Falange l'"ingrés voluntari a presó".Els assaltants –alguns amb el rostre tapat- van irrompre a l'acte oficial de la Diada a Madrid, es van encarar als assistents i van agredir a un càmera i al diputat de CiU Josep Sánchez Llibre abans de tirar gas pebre a la sala i marxar.Els condemnats –que pertanyen als moviments Democracia Nacional, Alianza Nacional i Falange- van anar al judici el gener de 2016 sense una estratègia comuna. Durant les seves declaracions van assegurar que l'assalt s'havia organitzat de manera espontània per protestar contra el procés sobiranista. Un dels presumptes líders de l'acció, el dirigent de Democracia Nacional (DN) Pedro Chaparro, va afirmar que ho van fer "per amor a Espanya".Durant el judici l'aleshores diputat de CiU Josep Sánchez-Llibre va explicar que va rebre dues empentes "violentes" que el van fer caure a terra, i que en aquell moment va pensar "que es produiria una carnisseria".

