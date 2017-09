Pep Guardiola: «Quan un poble demana votar, demana fer ús de la democràcia»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha subratllat aquest divendres que els ciutadans de Catalunya estan reclamant als carrers el dret a votar, "a fer ús de la democràcia", i participar en el referèndum convocat per al pròxim dia 1 d'octubre."La gent no demana independència, la gent demana anar a votar. El que va fer Escòcia amb Anglaterra, res més que això", ha subratllat l'exentrenador del FC Barcelona. Així, ha emfatitzat que la ciutadania catalana que es manifesta aquests dies als carrers reclama poder expressar la seva opinió en una consulta. "Quan un poble demana votar, demana fer servir la democràcia, em sembla que això és el més important", ha afirmat Guardiola, que recentment va donar el seu suport al referèndum en un acte públic a Barcelona.En qualsevol cas, ha subratllat que la situació és "molt sensible" i no es pot comparar amb processos anteriors. "Els anhels i desitjos de gent del segle XXI són diferents dels del segle XX. La gent jove d'ara té unes inquietuds diferents a la gent del segle XX, sobretot després de la dictadura franquista", ha assegurat.En aquest sentit, també s'ha referit a la resposta del govern de Mariano Rajoy per intentar impedir el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional: "Diuen que són les lleis. Lleis fan lleis i lleis canvien lleis. Perquè les lleis s'adapten a les noves societats. És tan simple com això", ha sentenciat.Pel que fa a les possibles repercussions esportives d'una hipotètica declaració d'independència unilateral de Catalunya, ha dit que el fet que un equip jugui en una o altra competició "és el menys important en aquest cas". "Es trobaria la solució, no sé quina, perquè és una situació nova", ha indicat en roda de premsa.

