CCOO, UGT, ANC i Òmnium impulsen una plataforma cívica contra les «agressions» de l'Estat

Representants de CCOO, UGT, ANC i Òmnium han mantingut una trobada aquest divendres al matí per estudiar mesures de resposta ''immediata'' davant les ''agressions antidemocràtiques'' que pateix aquests dies la societat catalana per part del govern espanyol. Les organitzacions connecten aquestes últimes hores amb un grup d'entitats rellevants del país per constituir un ampli grup promotor i transversal d'una desena d'entitats que n'arrossegui d'altres per crear una àmplia plataforma social estable que aglutinaria el màxim d'organitzacions polítiques, econòmiques i socials.L'objectiu d'aquesta taula de reacció ràpida seria convocar accions ''immediates'' davant eventuals ''agressions de l'Estat'' que impliquessin a tota la societat com podrien ser mobilitzacions concretes, ''aturades cíviques'' o fins i tot crides a ''la paralització del país''. Els integrants de la reunió han acordat la necessitat de constituir un ampli grup promotor, el més transversal possible, format per una desena d'entitats rellevants del país que tinguin capacitat d'arrossegar al màxim d'entitats del país.Igualment, els impulsors de la iniciativa volen que les respostes que s'organitzin davant de les ''agressions'' no tinguin un protagonisme concret d'alguna de les organitzacions sinó que sigui una resposta del conjunt de la societat civil. En relació amb les possibles actuacions que es puguin convocar per aquesta plataforma, els primers impulsors asseguren que ''tot és obert'' i dependrà de la decisió dels integrants d'aquest ''espai comú'' o taula de reacció ràpida.Preguntats sobre si una possible resposta seria la convocatòria d'una vaga general, els impulsors han matisat que més que respostes de naturalesa laboral es busquen respostes de ''caràcter cívic'' que impliquin a tota la societat i no només a l'activitat laboral. En aquesta línia, s'han posat sobre la taula possibles iniciatives com ''aturades cíviques'' o fins i tot, en un cas molt extrem, crides a ''la paralització del país''. De fet, diversos sindicats, entitats i partits ja es van reunir dijous per explorar la possibilitat de convocar una vaga general -que també fos seguida per comerços i centres educatius- la primera setmana d'octubre, mesura que seguiran treballant els propers dies i per la qual la IAC, la CGT i la Intersindical-CSC ja han registrat preavisos a l'administració. En aquella trobada hi van assistir l'ANC i Òmnium, però no CCOO i UGT.El calendari per constituir aquesta plataforma es planteja com a màxim per al dimarts o dimecres pròxim, tot i que és un calendari que es pot ''accelerar'' si en les pròximes hores o dies es produeixen ''agressions'' més ''rellevants'' de les registrades fins ara per part de l'Estat, segons aclareix una de les persones que han assistit a la reunió. Davant el que es consideren ''agressions antidemocràtiques'' del govern espanyol per impedir la celebració del referèndum, els participants en la reunió han acordat ''explorar'' amb les entitats socials respostes ''àmplies, plurals, diverses i sostingudes'' en el temps.

