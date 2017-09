VÍDEOS «Visca Espanya i la Guàrdia Civil»: l'extremadreta es manifesta davant la seu de l'ANC

19:51 Requisen ordinadors a un hacker per replicar la web del referèndum; informa Mercè Molist.

19:41 Lluís Puig, conseller de Cultura, adverteix que la intervenció del pressupost de la Generalitat atura més de 30 actuacions del Departament de Cultura.

19:28 Els agents de la policia espanyola a Reus reaccionen als crits dels independentistes. Han penjat la «rojigualda» a les finestres de les seves habitacions a l'hotel on s'allotgen.

19:20 L'alcalde de Mataró, el socialista David Bote, reconeix que l'única sortida al conflicte entre Catalunya i Espanya és "votar". Considera que el referèndum de l'1 d'octubre és il·legal però entén que la situació passa per les urnes.



18:54 Sànchez demana respecte pels periodistes dels mitjans espanyols: "Intenten fer la seva feina de la millor manera. Els professionals no són els mitjans de comunicació".

18:50 El president d'Òmnium Cultural demana convèncer 7 persones perquè vagin a votar l'1 d'octubre: "Si fem això serem imparables!".

18:49 Cuixart convoca els manifestants a fer "una encartellada massiva" diumenge a les 11h a les places de cada poble de Catalunya.

18:48 Comença el pregó de les festes de la Mercè de Barcelona, que va a càrrec de la filòsofa Marina Garcés.





18:34 Continua la concentració davant del TSJC. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez parlen davant dels milers de manifestants. Cuixart assegura que "el poble de Catalunya sortirà a enganxar els cartells que els doni la gana. Ja ningú ens dirà què hem de fer".

18:32 Sant Cugat fa una crida a "la política i el diàleg" per solucionar el "conflicte polític". El consistori emet un manifest donant suport a les institucions catalanes i la democràcia.

18:30 Junqueras defensa que la Sindicatura Electoral "ja ha fet la seva feina". El vicepresident recorda que l'organisme ha actuat "en un context de repressió".



18:20 La Fiscalia demana investigar la web que informa sobre on votar el dia 1 d'octubre. El ministeri públic ha reclamat aquesta mesura a la magistrada del TSJC, Mercerdes Armas, que investiga Puigdemont i els consellers del Govern pels preparatius de l'1-O.



18:11 Ada Colau: "Aquesta no és una Mercè com les altres. La festa no pot ser aliena a la reivindicació que omple els carrers de Barcelona i Catalunya: MÉS DEMOCRÀCIA".

17:54 La Internet Society, l'organització que vetlla pel bon funcionament de la xarxa, qualifica de "desproporcionat" i "inacceptable" el control a les xarxes per frenar el referèndum.

17:49 Alumnes i professors dels tres instituts de Mollerussa es concentren a favor del referèndum de l'1-O.

17:48 CANAL MADRID La repressió de Rajoy escampa l'incendi a l'Estat i pertorba l'estabilitat del seu govern; anàlisi de Roger Pi de Cabanyes.

17:48 L'ajuntament de Saragossa autoritza a Podem l'ús del pavelló municipal Siglo XXI de la capital aragonesa per celebrar diumenge l'"Assemblea de parlamentaris i alcaldes per la fraternitat, la convivència i les llibertats en favor d'un referèndum pactat".

17:44 Rússia considera el referèndum de l'1-O com un "afer intern d'Espanya" i assegura que no veu possible "interferir-hi". Així ho ha destacat el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaracions a l'agència oficial RIA Novosti.

17:14 La decisió de penjar la pancarta al consistori de la capital catalana compta amb el suport de BComú, el grup Demòcrata (la marca del PDECat), ERC i la CUP, mentre que el PSC ha expressat el seu desacord per no polititzar les festes i C's i el PP també s'han posicionat en contra.

17:13 L'Ajuntament de Barcelona penjarà aquesta tarda una pancarta amb el lema "més democràcia" coincidint amb el tret de sortida de les festes de la Mercè, segons s'ha decidit en una Junta de Portaveus extraordinària, han confirmat a NacióDigital fonts municipals.

17:05 El ple de l'Ajuntament de Barcelona de divendres vinent queda suspès i se celebrarà el 6 d'octubre.

17:05 Tardà reivindica el concepte de Catalunya, "un sol poble", i assegura que si Franco no va aconseguir dividir el poble català, Rajoy tampoc ho podrà fer. "Val el mateix un vot pel sí que un vot pel no", afirma el diputat d'ERC.

17:00 Personal sanitari del CAP i Hospital de Sant Celoni i bombers a favor de la democràcia i el Sí; informa Jordi Purtí.

16:59 Joan Tardà (ERC) parla a plaça Universitat davant de centenars de joves que han ocupat la UB: "Ens volen fer descarrilar, ens pararan trampes i voldran que hi hagi violència. Només que hi hagi hna mínima violència se n'encarregaran de multiplicar-la per mil. Farem desobediència pacífica i ara és el moment de la inteŀligència".



16:58 ANC i Òmnium faran 300 actes i una «encartellada massiva» en la Marató per la Democràcia. Aquesta jornada tindrà lloc diumenge, mentre que les entitats donaran per acabada la protesta davant el TSJC aquest divendres amb un acte "festiu".



16:56 El vídeo més vist de la BBC explica el procés independentista: diversos testimonis expliquen per què se senten independentistes o per què no.



16:56 El PDECat abandona el govern de Pineda de Mar "arran de la situació de setge que pateix el país" i deixa el PSC en minoria.

16:32 5.000 estudiants i treballadors de la UdG es manifesten per la defensa de la democràcia i el dret a decidir l'1-O.

16:29 Un centenar d'estudiants es manifesten als campus de la URV de la ciutat de Tarragona.

16:17 La UE observa "amb preocupació" la situació dels últims dies a Catalunya. Fonts diplomàtiques asseguren en privat que "no volen involucrar-se" en l'enfrontament entre els governs espanyol i català, segons recullen diversos mitjans internacionals.

16:17 L'Ajuntament de Barcelona ha decidit posposar el ple municipal de divendres que ve. Així ho han acordat Barcelona en Comú, el grup Demòcrata, ERC i la CUP. Ciutadans i el PP han criticat la decisió mentre que el PSC no s'hi ha oposat.

16:10 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, veu "inevitable" que la Guàrdia Civil actuï quan el Govern es mou "fora de la llei": "No tenen dret a estranyar-se".

16:11 ÚLTIMA HORA La Sindicatura Electoral passa el relleu a organismes acadèmics i internacionals per garantir l'1-O. El Govern demana que deixi pas a la junta electoral catalana i aquesta accepta, renuncia per la finalització dels seu treballs i fa efectiu el trasllat a altres entitats, després de les multes imposades pel TC.