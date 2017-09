Forn respon al ministre de l'Interior que «no és necessari cap reforç» per garantir la seguretat

Resposta del conseller d'Interior, Joaquim Forn, a la carta del seu homòleg espanyol, Juan Ignacio Zoido. Després que el ministre avisés que desplegaria un "reforç" de Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya en els pròxims dies -sense especificar el nombre d'efectius-, Forn ha reclamat al ministre no envair les competències de la Generalitat, encarregada de garantir la seguretat. En la carta, a la qual ha tingut accés, el conseller ha deixat clar que els Mossos d'Esquadra són capaços d'organitzar la seguretat i que "no és necessari cap reforç".El conseller d'Interior exposa a Zoido que no li "consta" que a Catalunya s'hagin produït "actes tumultuosos", en referència a la justficiació utilitzada pel govern espanyol per enviar efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. "Les manifestacions han sigut pacífiques, festives, familiars i ordenades", detalla Forn en la missiva. El conseller també demana que els Mossos puguin conèixer amb "suficient antelació" les "actuacions operatives" que la Guàrdia Civil i la policia espanyol vulguin dur a terme a Catalunya.El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha denunciat aquest migdia que el govern espanyol ja està "preparant" el terreny per intervenir els Mossos d'Esquadra . L'estratègia de l'Estat, ha alertat el conseller, és "crear un relat" de dèficits d'ordre públic i aldarulls a Catalunya per retirar a la policia catalana la competència de coordinar els dispositius de seguretat."No ho acceptarem", ha explicat. "L'anunci del ministre no ha estat gratuït", ha reblat el conseller, que ha recordat que el govern espanyol ha començat per "intervenir" les finances de la Generalitat i "ara ho voler amb la policia".

La carta de resposta del conseller Jaoquim Forn al ministre Juan Ignacio Zoido by naciodigital on Scribd

