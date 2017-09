Rufián: «El franquisme no va morir el 1975 al llit, sinó que morirà l'1-O en una urna»

Els ponents del míting d'ERC a Santa Coloma de Gramenet, al final de l'acte. Foto: ERC

Comín etziba als dirigents del PSC que "col·laborar amb aquesta estratègia autoritària i amb aquest retorn al franquisme els perseguirà tota la vida com un malson"

Els consellers Toni Comín i Meritxell Serret, al míting de Santa Coloma de Gramenet. Foto: ERC

ERC ha endurit el to de campanya aquest divendres, arran de les accions repressives de l'Estat d'aquesta setmana, tal com ha evidenciat el canvi de lema fet públic per la tarda. "El franquisme no va morir un 20 de novembre de 1975 en un llit de Madrid, sinó que morirà el proper 1 d'octubre en una urna d'un col·legi electoral de Catalunya", ha etzibat el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en un míting a Santa Coloma de Gramanet que havia de cloure el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que ha estat baixa de darrera hora.Així mateix, el dirigent republicà ha vinculat el procés català amb les reivindicacions de l'Espanya progressista i federalista. "La tricolor és la nostra bandera, la tercera república és la nostra causa i ja ha arribat i es diu Catalunya", ha assegurat, i ha insistit que la República catalana és "una amenaça per un statu quo indigne i indecent" en què "compta banderes [estelades en la manifestació contra els atemptats] qui sempre s'oblida de comptar armes en les comprevendes amb reis de Beirut".Finalment, Rufián ha negat que l'independentisme o el referèndum fracturin el país, sinó que "els pactes en despatx que provoquen polítiques neoliberals sí que el trenquen". "Ja no és una lluita pels drets legítims d'una nació, sinó una lluita pels drets civils de tots, visquin on visquin", ha conclòs davant unes 500 persones.Al seu torn, el conseller de Salut, Toni Comín, ha replicat a uns espontanis que han intentat boicotejar el míting amb música i crits a favor de la unitat d'Espanya. "Som la salvació d'Espanya, perquè Espanya són les seves classes populars!", ha exclamat, ja que els independentistes són "els únics" que poden "activar un procés constituent a Espanya" i, per això, ha asseverat: "Som independentistes per Catalunya i per Espanya".En aquest sentit, ha subratllat que "els que estimen les classes populars espanyoles han d'estar per la independència i per la República catalana". "Se'm fa molt difícil ser d'esquerres i no ser independentistes", ha etzibat, ja que "els equidistants són avui còmplices de la repressió", atès que "els rivals tornen a ser els del franquisme, els seus hereus". "Col·laborar amb aquesta estratègia autoritària i amb aquest retorn al franquisme els perseguirà tota la vida com un malson", ha conclòs, en un clar missatge cap al PSC, el seu antic partit i on milita l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, qui no col·labora amb l'1-O.De fet, Comín ha pujat a l'escenari amb la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que ha alertat que no podran "prendre els drets fonamentals, és la base de la democràcia". "Ara, no hi ha termes mitjos!", ha assegurat, instant a prendre partit, i ha insistit en que "votar no és un delicte i aprovar lleis al Parlament tampoc".Finalment, la secretària primera del Parlament, Anna Simó, també ha rebutjar les amenaces de l'Estat contra els que col·laboren en el referèndum. "No heu de tenir por, la legalitat catalana us empara!", ha clamat, i ha assegurat que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, "espanta, però no s'atén a la veritat, per moltes cartes que enviï a les direccions dels instituts ", ja que la llei del referèndum és "vigent" perquè "s'empara en el dret a l'autodeterminació dels pobles".Igualment, ha asseverat que "no hi ha lloc per a l'equidistància: o estàs amb Rajoy i tot el que representa estàs amb el referèndum que ens durà a la República". "Els que ens diguin que no estan representats per aquest referèndum és fals, podran votar sí, no o votar en blanc els que no ho vegin clar", ha insistit i, a més, "només han de tenir por del referèndum els que tenen por de perdre la cadira de l'statu quo", és a dir, "els del capitalisme d'amiguets".

