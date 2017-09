La paperera de la història, les clavegueres de l'Estat i l'1-O: així és la campanya pel «sí» del PDECat

El PDECat ha fet públics aquesta tarda dos vídeos de campanya en els quals reclama "pencar encara més" per aconseguir la victòria en el referèndum de l'1-O. La formació que presideix Artur Mas aprofita per treure pit sobre el seu paper en el procés -hi apareix el "pas al costat" de l'expresident i la "paperera de la història" enarborada per la CUP, així com també el lideratge compartit de Carles Puigdemont al capdavant del Govern- i per enviar un missatge de treball per aconseguir que el procés acabi amb èxit. En els vídeos hi apareixen els dirigents executius, nacionals i municipals de la formació.Un dels que destaca en el material de campanya és Santi Vila, conseller d'Empresa i Coneixement, que mostra una bandera de l'orgull gai amb un "sí" sobreimprès. O bé Xavier Trias al costat d'una claveguera, en referència a les maniobres del ministeri de l'Interior per trobar-li comptes a Suïssa. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, apareix amb un convoi de Ferrocarrils de la Generalitat, mentre que Meritxell Borràs hi surt signant un document com a mostra d'aquells que "arrisquen sense escarafalls"."Som gent que penca molt, i encara més que ho hem de fer", assegura la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, envoltada de la vicepresidenta del PDECat i exconsellera de la Presidència, Neus Munté. També hi apareix Sergi Miquel, líder de la JNC, i David Bonvehí, coordinador d'organització.

