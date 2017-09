«Rajoy o República»: el nou lema d'ERC per endurar la campanya de l'1-O

ERC ha anunciat aquest divendres un canvi de lema en la seva campanya electoral del referèndum per posar el focus en la seva crítica al govern central per les detencions d'aquesta setmana. A partir d'ara, per tant, deixa de ser "La República que farem" i li pren el relleu "Rajoy o República".En un comunicat, ha explicat que cerca "apujar el to" de la campanya per censurar l'acció repressiva de l'Estat contra els catalans i per animar a tots els ciutadans a anar a votar l'1 d'octubre. "La situació ens ha empès a fer aquest canvi. Això ja no va d'independència, va de democràcia, de drets civils", ha manifestat el cap de campanya i vicesecretari general d'Imatge i Comunicació del partit, Sergi Sabrià.Fins ara la campanya dels republicans es basava a explicar als catalans les bondats en matèria econòmica i social de la independència, però consideren que "ha arribat l'hora de deixar ben clar com és l'estat espanyol del que no volem formar part: demofòbic i repressiu". "La campanya ha entrat en una fase que no admet mitges tintes: estan en joc els nostres drets col·lectius i individuals, i la república és la millor eina per garantir-los i millorar-los", ha conclòs el dirigent republicà.Aquest és el nou vídeo de campanya:

