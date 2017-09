Marina Garcés apel·la a «una resposta col·lectiva contundent» davant l'Estat

El pregó de les festes de la Mercè tampoc ha estat aliè al xoc pel referèndum convocat per a l'1 d'octubre. La filòsofa Marina Garcés (Barcelona, 1973) ha apel·lat aquest divendres a "una resposta col·lectiva contundent" que transformi, d'arrel i sense complexos, l'Estat. En opinió de Garcés, i malgrat que té "al·lèrgia a qualsevol tipus de nacionalisme", només queda espai per a aquesta via "davant un Estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal". Les festes de la Mercè s'allargaran fins al dilluns "No es tracta, només, de poder votar. Es tracta de poder dir-nos-ho tot, per poder qüestionar radicalment les bases i les condicions de la nostra convivència, no només nacional, sinó també política i social", ha destacat. Garcés també ha tingut un record per als detinguts per preparar l'1-O, per als estibadors que no han volgut proveir la policia espanyola i la Guàrdia Civil que s'allotgen en dos vaixells al Port i per a qui protesta, però en un dels aspectes que ha fet més èmfasi és en censurar que la capital catalana s'hagi convertit en una marca.Segons ella, "de Barcelona se n'ha fet un producte, una mercaderia i una marca", i ha afegit que "alguns fins i tot se n'enorgulleixen, i s'hi enriqueixen". No obstant això, s'ha mostrat convençuda del fet que "la privatització de la vida encara hi té un límit", i s'ha mostrat orgullosa de les "resistències" que s'expressen contra els efectes del turisme massiu . Segons ella, no són turismofòbia com se n'ha anomenat , sinó "la resistència al capitalisme salvatge i als seus efectes devastadors".​Ha criticat que Barcelona no té idea de quin model vol tenir, més enllà de saber que no vol acabar com Venècia per la massificació turística. Ha considerat que ara es planteja el repte de ser la capital d'una república catalana, que encara no ha nascut i que tampoc se sap quina forma tindrà, però se l'imagina "com una república juntament amb el conjunt de les repúbliques ibèriques, lliures d'estat". Entre el públic, aquesta idea ha fet moure a més d'un de la cadira.Garcés ha enviat diversos missatges crítics amb l'alcaldessa, Ada Colau, com quan ha recordat que la desigualtat a Barcelona "creix a velocitat de por", i s'ha desvinculat dels polítics. "Els qui m'han convidat a fer el pregó saben molt bé que no m'agraden els partits polítics", ha ressaltat, i ha continuat: "Crec en la política però no en el tacticisme ni el politiqueig". Per si havia quedat algun dubte, ha afirmat que no està en cap partit, "ni orgànicament ni a la seva ombra", i ha agregat que, malgrat tenir "amics" en les noves formacions i la CUP, podria dir que: "A mi ni els meus amics no em representen".El discurs de Garcés ha rebut una forta ovació i una part substancial del públic han aplaudit drets, mentre que una part s'ha quedat asseguda sense ni aplaudir. L'alcaldessa, Ada Colau, ha afirmat que a Garcés li ha tocat fer el pregó "en un dels moments més difícils d'aquesta ciutat", però ha afegit que tampoc era el moment de buscar algú que en fes un de complaent i còmode. Colau ha remarcat que aquesta "no és una Mercè qualsevol, és una Mercè excepcional".Ho és, en opinió de Colau, pels atemptats gihadistes de l'agost a Barcelona i Cambrils. Tant l'alcaldessa com Garcés han tingut unes paraules de record per a les víctimes. I la filòsofa també n'ha tingut per als joves implicats en la preparació de l'atemptat i que van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra, i dels quals ha dit: "Sempre tindrem el dubte de si realment volien morir matant, com van fer".Davant dels atemptats, Garcés ha demanat als barcelonins que aprofitin la Mercè per retrobar-se amb la ciutat i ells mateixos. L'alcaldessa també creu que és una Mercè excepcional perquè s'està veient aquesta setmana "un qüestionament sense precedents en els darrers 40 anys a l'autogovern de Catalunya". Colau ha defensat que el xoc amb l'Estat "s'hauria d'haver resolt pel camí del diàleg", i que sempre s'hi és a temps pel diàleg i la democràcia.No obstant això, creu que la ciutat "creix davant les dificultats" i, així com just l'endemà de l'atemptat els barcelonins van sortir al carrer al crit de "No tinc por", ha remarcat que es tornarà a veure aquests dies "per defensar els drets i les llibertats" sense violència, i "sempre amb el màxim respecte per la diversitat d'opcions". Colau també ha demanat fer compatible el dret a la protesta amb el de la festa."Aquest que no ens el tregui mai ningú", ha remarcat l'alcaldessa, la qual ha fet una crida a respectar "totes les idees" i demostrar que a la Mercè hi cap tothom. Entre els assistents hi havia líders i regidors municipals, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i una nodrida representació de consellers del Govern: Joaquim Forn (Interior), i que fins a principis d'estiu era regidor de l'Ajuntament; Dolors Bassa (Afers Socials) i Santi Vila (Empresa).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)