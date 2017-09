Sànchez i Cuixart: «Si ens busquen, ens trobaran al carrer»

Els presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, planten cara a la Fiscalia, que ha presentat una denúncia davant l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició per les mobilitzacions en resposta a les detencions dels organitzadors del referèndum. El ministeri fiscal apunta directament als seus noms com a instigadors de les concentracions. "Si ens busquen, ens trobaran a les places i als carrers penjant pancartes en defensa de la democràcia. A cara a descoberta. No ens estem amagant", han sentenciat des de la mobilització a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Conscients que a les mans del jutge de l'Audiència Nacional pot estar la seva eventual detenció immediata, Sànchez i Cuixart han respost que "no tenen por" i que tenen "la consciència tranquil·la" perquè estan convençuts que en cap cas estan cometent un delicte. "Té raó el fiscal quan diu que defensem la mobilització permanent. Sí, democràtica i pacífica", ha exclamat Cuixart. Ha afegit que per molt que intentin "fer creure" que són "delinqüents, hi ha "centenars de milers de persones" disposats a ocupar el seu lloc.La querella de la Fiscalia ha caigut en mans d'Ismael Moreno Chamorro, jutge de l'Audiència Nacional i expolicia franquista. Va ser qui va enviar a la presó els titellaires de Madrid que, segons el magistrat, havien "enaltit" ETA en un espectacle.Tant Cuixart com Sànchez han insistit que és una evidència que no s'han produït mobilitzacions "tumultuoses" i violentes com sostenen el govern espanyol i la Fiscalia i han subratllat que amb "l'ús de la força" tampoc aturaran l'1-O. "Passi el que passi, coratge, serenitat i autoorganització", han demanat. S'han mostrat convençuts que qualsevol denúncia contra ells no tindrà "cap recorregut" als tribunals europeus.Malgrat la situació de tensió als quals els sotmet la querella del ministeri fiscal, Sànchez ha insistit que no els "trencaran el somriure" d'haver vist com tots els detinguts dimecres acusats d'organitzar l'1-O han estat alliberats. De fet, aquest vespre s'aixecarà la mobilització de les portes del TSJC.Això no vol dir, però, que s'aturi la mobilització. ANC i Òmnium han fet una crida a empaperar els carrers i les places aquest cap de setmana amb els cartells que està requisant la Guàrdia Civil. També han fet una petició molt concreta: que cadascú dels mobilitzats convenci "set persones" que a hores d'ara no té intenció d'anar a votar l'1 d'octubre. "La primavera de la llibertat catalana ha començat de forma cívica i pacífica", ha proclamat Sànchez.

