Puigdemont acusa l'Estat de comportar-se com una «dictadura» per frenar l'1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres al vespre en un míting de campanya a Sant Cugat del Vallès que l'Estat s'està comportant com una "dictadura", amb tics "totalitaris", per frenar el referèndum de l'1-O. També ha indicat, al costat de Mercè Conesa, alcaldessa de la ciutat i presidenta de la Diputació, i de Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, que l'Estat no explicarà el cost del desplegament extraordinari de policia estatal amb la vista posada en la consulta."Tres vaixells aparquen als nostres ports per perseguir un referèndum. Quant costa als contribuents? No ens ho diran!", ha exclamat Puigdemont en un dels actes de campanya més rellevants que celebrarà la formació nacionalista en aquesta campanya atípica.Puigdemont va redoblar ahir l'aposta pel referèndum amb un missatge institucional que deixava clar que el Govern seguiria fins la final amb la convocatòria original. Va ser només unes hores després que el vicepresident Oriol Junqueras indiqués que les detencions del nucli dur de la conselleria d'Economia havien "alterat" les "regles del joc" de l'1-O El president també es va encarregar de fer públics els locals de votació a través d'un web que ja està sent investigat per la Fiscalia. L'anunci, fet a través de Twitter , es va publicar a mitja tarda de dijous, quan les detencions de la Guàrdia Civil havien deixat clar que l'Estat estava disposat a fer ús de tots els mecanismes per frenar l'1-O. Malgrat aquesta pàtina de normalitat, el Govern ha reclamat a la Sindicatura Electoral -sobre els membres de la qual pesvaa una multa diària de 12.000 euros- que deixés pas als observadors internacionals desplaçats fins a Catalunya.

