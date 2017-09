PERFIL Ismael Moreno, l'expolicia franquista que investigarà la «sedició» dels manifestants de l'1-O

Un cotxe de la Guàrdia Civil, vist des de l'aire Foto: Adrià Costa

El jutge que assumirà el cas de presumpta "sedició" dels manifestants que es van concentrar davant les portes de la conselleria d'Economia aquest dimecres té un passat rellevant. Ismael Moreno Chamorro, nascut l'any 1955, va arribar a la policia franquista quan el règim ja esllanguia. Va aprofitar els seus nou anys com a agent de les forces de seguretat per treure's la carrera de Dret i ara és el magistrat més veterà de l'Audiència Nacional, on ha portat casos de terrorisme i de narcotràfic, entre d'altres.El seu nom no és aliè a la polèmica: va ser el magistrat que va enviar a presó els titellaires que presumptament van enaltir ETA en un espectacle a Madrid va ser qui va portar el cas de Joan Coma Roura , el regidor de la CUP a Vic que va estar acusat de sedició per aquella frase de "per fer una truita s'han de trencar els ous". Finalment, però, l'Audiència Nacional va descartar que hagués comès cap delicte. Coma va arribar detingut davant del jutge. Segons recull en un perfil el diari Público , un dels pocs casos en què Moreno no va fer cas de la Fiscalia va ser en l'assumpte Falange y Tradición, un grup d'ultradreta espanyolista que va atacar monuments dedicats a les víctimes del franquisme. Els tres condemnats van acabar evitant la presó pels fets succeïts entre el 2009 i el 2010.Moreno, titular del jutjat d'instrucció número dos de l'Audiència Nacional, serà l'encarregat de determinar si els manifestants per l'1-O han comès un delicte de "sedició". També es posen a la lupa Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, respectivament.En concret, la Fiscalia cita que a les 20.20 del vespre Sànchez va manifestar davant 40.000 persones davant del departament d'Economia que "ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa". Pel que fa a Cuixart, i ja passada la mitjanit, relata que va demanar que la mobilització no parés, i amb Sànchez van apel·lar a la "mobilització permanent" des del dijous i en contra de les actuacions per impedir-ho.

