Tractors, música i aliments, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Aquest diumenge, de deu del matí a cinc de la tarda, la plaça de la Vila de la població del Montseny –de poc més de 300 habitants– celebra una mostra, venda i degustació d'aliments artesans catalans i productes de la pagesia del Montseny. Essències naturals de la terra en una jornada que, entre vot i vot, ofereix un recés de pau, de bons aliments, de tranquil·litat i de temps per observar i degustar. Ideal per omplir el rebost amb bones dosis de salut, bon gust i respecte als processos ecològics naturals.El festival de música per a nens i nenes que se celebra a Sant Cugat del Vallès arriba a la sisena edició plenament consolidat. Enguany, a més, una circumstància ben especial s'apoderarà de la segona jornada, que coincidirà amb la votació del referèndum. En aquest sentit, els organitzadors han cregut necessari no modificar el calendari previst, ja que obrir les portes i seguir amb la normalitat és una de les essències fundacionals del propi certamen: mostrar-se cívics i compromesos amb "la llibertat d'expressió i el dret a decidir" . Txarango, Manel, Blaumut, Joan Miquel Oliver, The Penguins, Balkan Paradise Orchestra, Coriolà o Jorge Da Rocha, en un total de 38 artistes i 45 concerts per a menuts i grans amants de la música.El Món sant Benet celebra aquest dissabte, 30 de setembre, el desè aniversari de l'equipament. I ho farà amb una gran festa popular on hi haurà el millor circ català de gran format, actuacions musicals i racons adreçats específicament als infants. També s'oferiran visites i tallers oberts als edificis històrics i a la Fundació Alícia, amb la traca final del millor jazz amb La Locomotora Negra. Una gran festa que posa en valor els primers deu anys de vida, amb un equipament que s'ha consolidat com a referent cultural i empresarial del territori, amb la visita de dos milions de persones i més de 300.000 escolars.L'Auditori comença aquest cap de setmana la temporada 2017-2018, i ho fa amb L'Heroica de Beethoven. Potència i heroïcitat musical per obrir una temporada de luxe en un cap de setmana d'idees, d'il·lusions i de mobilitzacions que culminarà amb la jornada de votacions de diumenge. Catalogada al seu moment com l'obra "impossible de tocar", L'Heroica segueix sent un dels màxims reptes per als violinistes, i la simfonia que va confirmar Beethoven com el millor compositor d’Europa. Amb Kazushi Ono i l’Stradivarius del virtuós lituà Julian Rachlin.A la jornada de l'1 d'octubre no hi podien faltar els tractors, de plena actualitat –i activitat reivindicativa– durant els darrers dies. En aquest sentit, de ben segur que els tractors seran al carrer, almenys a Lleida, i gràcies a la Fira Agrària de Sant Miquel. La trobada, amb més de mig segle d’existència, ha esdevingut l'esdeveniment de referència per a les primeres marques del sector agrari a nivell estatal, i un punt d'intercanvi d'idees i impressions per a professionals, fabricants i agricultors. La qualitat, la innovació i l’experiència acrediten la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida com a fira agrària d’interès estatal i europeu.