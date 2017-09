ANC i Òmnium faran 300 actes i una «encartellada massiva» en la Marató per la Democràcia

Òmnium Cultural i l'ANC organitzen per aquest diumenge la "Marató per la Democràcia", una jornada que pretén ser "festiva, transversal i participativa" i en resposta als "assalts a les institucions catalanes i els atacs a la llibertat d'expressió", segons explica Òmnium en un comunicat. D'aquesta manera, juntament amb entitats culturals, esportives, socials i de lleure, impulsaran més de 300 activitats en places de diversos municipis catalans que acabarà amb una "encartellada massiva".L'entitat sobiranista explica que als espais de la "Marató per la Democràcia" hi haurà materials, impressores i pintura per dissenyar "els cartells del referèndum" i crear "material de campanya per defensar" l'1-O, com ara pancartes, murals, xapes i lones. L'acte central serà a Barcelona, a la plaça Universitat, a partir de les 10 del matí i hi intervindrà el president de l'entitat, Jordi Cuixart.Pel que fa a la concentració davant el TSJC, aquesta s'acabarà aquest divendres a la tarda, després que hagin quedat en llibertat els detinguts per l'organització del referèndum de l'1-O. El president de l’ANC, Jordi Sánchez, ha donat per acabada la protesta i ha convocat els manifestants a un darrer acte "festiu" en aquell mateix punt del passeig Lluís Companys de Barcelona a les 18 h.Sánchez ha considerat "una gran notícia" que els detinguts ja no estiguin a les dependències policials ni judicials i ha celebrat que "siguin lliures de nou". A més, ha volgut "agrair" als que durant dos dies s'han manifestat en protesta per les detencions i, sobretot, el seu comportament. "S'ha posat el llistó del civisme on ens agrada, sense incidents i amb concentracions festives. I s'ha demostrat que quan la ciutadania és convocada, mai falla. I estem convençuts que d'ara al 1-O no fallaran tampoc", ha conclòs Sánchez.

