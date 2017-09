La CUP insta el Govern a «suspendre contractes» amb La Caixa si és «còmplice» de l'Estat

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha instat la Generalitat a "començar a suspendre alguns dels contractes principals" amb entitats bancàries –ha assenyalat el BBVA i especialment La Caixa- si "certs pagaments s'endarrereixen o són denegats per part de l'Estat". "Si La Caixa actua com a còmplice de l'Estat, cal que suspengui contractes" com la T-Mobilitat o l'opció de compra de terrenys del complex turístic conegut abans com a BCN World. "O posades en preavís", ha afegit després la diputada dels anticapitalistes.En una atenció als mitjans aquest divendres davant de la seu de l'entitat catalana a l'avinguda Diagonal, Reguant s'ha queixat, en aquest sentit, que "no pot ser que, per un costat, La Caixa serveixi per a polítiques repressores o de control de l'Estat i, per l'altre, la Generalitat faciliti que La Caixa s'enriqueixi a costa de les arques públiques". I és que la diputada considera que les entitats bancàries són qui "facilita" que l'Estat pugui "bloquejar o controlar" el detall dels pagaments del Govern, una intervenció que considera "una suspensió de l'autonomia per la porta del darrere". "Per fer aquesta intervenció econòmica, l'Estat necessita la complicitat de les entitats bancàries" amb les quals treballa el Govern, el BBVA i La Caixa, ha insistit la diputada de la CUP.Reguant ha assegurat que per ara la Generalitat no s'ha plantejat rescindir cap contracte en aquesta línia com tampoc "va apostar per replantejar el finançament ni dependre del FLA", ha etzibat a l'executiu català. A l'espera de la "voluntat de l'Estat" per pagar els proveïdors i per si "realment facilita" tots els pagaments, Reguant ha estimat que, en principi, "es podria arribar a l'octubre" amb la tresoreria catalana just després que el Govern hagi "agilitzat" el pagament de nòmines . "En podria tenir més [de tresoreria] si hagués fet la reforma impositiva" amb els canvis que reclamaven els anticapitalistes al Govern respecte de successions i patrimoni durant la negociació de pressupostos, ha recordat la diputada.Per tot plegat, l'esquerra anticapitalista també ha animat la ciutadania a "replantejar-se" la seva relació amb aquestes entitats financeres i ha posat sobre la taula cooperatives o la banca ètica, així com aposta per la creació d'una banca pública.De fet, la Generalitat encara no ha tramès al ministeri d'Hisenda les factures pendents dels serveis bàsics, com l'educació, la sanitat i els serveis socials. El motiu, segons expliquen fonts del departament d'Economia, és que l'Estat encara no ha concretat als tècnics de la conselleria el sistema amb què han d'enviar aquestes factures. Arran de la intervenció de les finances, a partir d'ara les despeses relacionades amb els serveis bàsics les assumirà directament l'Estat, amb els 1.400 milions d'euros mensuals que pertoquen a Catalunya segons el sistema de finançament i que l'executiu català deixarà de rebre.El pagament es fa en dues parts i en el moment de la intervenció de les finances, fa uns dies, el Govern ja havia rebut una part de la bestreta del setembre, així que algunes factures estan pagades. L'Estat tenia pendent d'abonar prop de 1.000 milions d'euros d'aquest mes. De fet, aquests dies la Generalitat està pagant, de fons propis, les nòmines dels treballadors públics, mestres de l'escola concertada i empleats de les empreses i entitats públiques, així com alguns lloguers i impostos. Però les factures relacionades amb els serveis bàsics les pagarà directament l'Estat.Així, la Generalitat ha ordenat aquest divendres el pagament de les nòmines dels mestres de l'escola concertada, dies abans del que és habitual. Igual que ja es va fer aquest dijous amb les nòmines dels treballadors públics, el pagament de les nòmines dels mestres es fa amb diners de la tresoreria de la Generalitat. Segons han informat fonts del departament d'Economia, l'abonament es farà efectiu tan bon punt el ministeri d'Hisenda doni l'autorització als bancs, un cop hagi validat el certificat de la interventora conforme no és una despesa vinculada al referèndum. D'altra banda, els empleats de les empreses i entitats del sector públic cobraran seguidament, "a partir d'aquest divendres", han concretat les mateixes fonts.Fonts del ministeri d'Hisenda recorden que, a partir d'ara, el govern espanyol donarà autorització per pagar el que la Generalitat demani, sempre i quan porti la certificació que no té res a veure amb l'1-O.

