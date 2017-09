El Govern agraeix la tasca de Josep Maria Jové, cessat per protegir-lo del TC

Decret publicat pel Govern

El Govern ha acordat cessar Josep Maria Jové com a secretari general d'Economia i de vicepresidència per "protegir-lo" de les exigències del Tribunal Constitucional. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha argumentat en una compareixença després d'una reunió d'urgència del Govern que el tribunal va ordenar aquest dijous a Jové que s'inculpés o bé se li imposaria una multa diària de 12.000 euros. És per això que s'acorda el seu cessament per descarregar-lo de responsabilitats."En aquest despropòsit d'actuacions de suspensió de facto de l'estat de dret, el TC ordena al senyor Jové una sèrie d'accions mentre està detingut", ha advertit Turull. Justament per això, l'executiu català en bloc s'ha reunit d'urgència al Palau de la Generalitat a les 9.45 del matí per lliurar-lo de les seves responsabilitats, que en les pròximes hores es determinarà com queden delegades a la conselleria capitanejada per Oriol Junqueras.El departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda ha publicat el decret del cessament. El president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras, que signen el document, agraeixen a Jové els serveis prestats, així com "el seu compromís i determinació en defensa de la democràcia i lleialtat al Govern de Catalunya".

