​La Fiscalia ultima una denúncia per sedició davant l'Audiència Nacional

14:20 Centenars de persones esperen que els detinguts posats en llibertat surtin. Crits de "Llibertat detinguts" i "Els nostres dirigents no són delinqüents". Hi ha la plana major de l'independentisme i nombrosos mitjans nacionals i internacionals.

14:17 Demanen la dimissió d'un catedràtic de la URV per la seva actitud «feixista i antidemocràtica». Els estudiants denuncien que Alberto Reig ha signat el Manifest de professors d'universitats espanyoles sobre la situació a Catalunya, el qual anima a la censura i a l'ús de la violència contra la voluntat popular.

14:16 El conseller d'Interior denuncia que l'Estat «prepara» el terreny per intervenir els Mossos. Joaquim Forn afirma que el govern espanyol "està creant un relat" per retirar a la policia catalana la competència de coordinar els dispositius de seguretat.

14:12 Els estudiants ocupen el rectorat de la UB en defensa «de la democràcia i del referèndum». Els sindicats fan una crida a unir-se a la protesta des de les xarxes.

13:58 El conseller Raül Romeva arriba a la Ciutat de la Justícia a l'espera que els detinguts quedin en llibertat.

13:52 Méndez de Vigo assegura que té constància que hi ha centres educatius on s'ha recomanat no anar a classe per participar de la manifestació a Catalunya

13:51 El govern espanyol assegura que està "obert" al diàleg mentre envia reforços de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional

13:50 El portaveu del govern espanyol torna a demanar a Puigdemont que se sumi a les reunions per debatre sobre el model de finançament. "No ha tingut cap mena d'interès en tractar aquest tema", retreu Méndez de Vigo al president de la Generalitat

13:48 Méndez de Vigo ha demanat un informe a la inspecció del ministeri d'Educació perquè avaluï l'absència a les aules a Catalunya

13:47 Méndez de Vigo assegura que "no es feina" dels professors adoctrinar els alumnes políticament. Considera que són els docents els que empenyen els joves a manifestar-se

13:45 Méndez de Vigo assegura que el govern espanyol segueix "confiant" en els Mossos d'Esquadra

13:40 El ministre de l'Interior no ha informat al govern sobre quants efectius de Guàrdia Civil i Policia Nacional es desplacen a Catalunya

13:35 El govern espanyol segueix insistint que actua i actuarà amb "fermesa però amb proporcionalitat"

13:40 Tots els detinguts per la Guàrdia Civil queden en llibertat amb càrrecs. Han de comparèixer un cop a la setmana al jutjat i se'ls ha advertit que no poden seguir impulsant el referèndum.

13:34 El govern espanyol no dona credibilitat al pla de contingència anunciat per Puigdemont per garantir la celebració de l'1-O. Assegura que els missatges del president de la Generalitat són de "notòria falsedat"

13:30 Com en els darrers dies, el govern espanyol manté la mà dura i la via judicial i policial per frenar l'1-O i el discurs únic de "fer complir la llei" en una Catalunya que, ha insistit, està "en mans dels radicals de la CUP"

13:30 La tensa conversa entre guàrdies civils, dimecres passat, tancats a la conselleria d'Economia quan estava rodejava per milers de manifestants. “El Español” publica l'àudio de la xerrada.

13:29 "Defensarem que totes les idees es puguin expressar lliurement", afirma Méndez de Vigo, qui insisteix que el seu govern seguirà "fent complir la llei" a Catalunya

13:28 Un cop més, el govern espanyol insta el Govern a "renunciar a l'escalada de radicalitat i de desobediència"

13:27 Acaba la compareixença de Josep Maria Jové. Aplaudiments de dirigents polítics dins la Ciutat de la Justícia perquè quedarà en llibertat, com la resta de detinguts. Haurà de comparèixer un cop a la setmana al jutjat i està advertit de no impulsar el referèndum.

13:27 El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, menysté el tuit de Carles Puigdemont anunciant els punts de votació i assegura que "no existeixen" perquè no hi ha targetes censals

13:25 El govern espanyol declara que l'1-O no té "garanties" ni cap "cens" i que tampoc hi ha "urnes ni paperetes"

13:24 Méndez de Vigo: "Aquest és un referèndum il·legal que no es celebrarà"

13:24 Méndez de Vigo: "Aquest referèndum és el referèndum de la CUP, d'un moviment anticapitalista, radical i antipatriarcal"

13:22 Méndez de Vigo anuncia que, a la vista de les "mobilitzacions tumultuoses" es desplaçaran a Catalunya reforços de la Guàrdia Civil i Policia Nacional

13:21 El portaveu del govern espanyol parla d'"agressions" i d'"assetjament" per part de l'independentisme a càrrecs electes

13:18 Méndez de Vigo lamenta que Catalunya estigui en mans dels "radicals de la CUP" i denuncia "assetjaments" a càrrecs electes

13:17 El portaveu del govern espanyol carrega contra la "campanya contra el pluralisme polític fruit de la deriva radical" a Catalunya

13:14 Tots els detinguts que han comparegut davant del jutge a la Ciutat de la Justícia ho han fet emmanillats.

13:13 VÍDEOS Els estibadors del Port de Barcelona es passen la nit fent soroll per no deixar dormir a la policia espanyola. D'aquesta manera, segueixen amb el rebuig a la repressió de l'Estat, fent sonar les sirenes dels seus vaixells per impedir el descans dels agents.

13:13 La Guàrdia Civil revisa imatges per avaluar si persegueix als qui van atacar els seus cotxes. Els més malparats van ser tres tot terrenys situats davant de la conselleria d'Economia durant la jornada de dimecres.

12:53 Acaba la compareixença de Lluís Salvadó. Comença Josuè Sallent, del CTTI.

12:48 El jutge deixa en llibertat Rosa María Rodríguez Curto, directiva de T-Systems, i Josep Masoliver, de la Fundació PuntCat. Tots dos s'han negat a declarar i la Fiscalia ha demanat que compareguin al jutjat un cop per setmana. Informen Isaac Meler i Sergi Santiago des de la Ciutat de la Justícia.

12:38 «The Economist» reclama a Rajoy que reformi la Constitució per «permetre» un referèndum. El setmanari també insta Puigdemont a suspendre l'1-O i avisa que l'escalada actual és una "amenaça seriosa a la democràcia espanyola".

12:34 La consellera d'Agricultura Meritxell Serret també és a l'interior de la Ciutat de la Justícia.

12:32 El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, entra a la Ciutat de la Justícia entre crits de "No esteu sols".

12:28 La Fiscalia demana llibertat per a Josep Masoliver però comparèixer un cop a la setmana al jutjat. Li requereix deixar els preparatius i l’acusa de desobediència, malversació i prevaricació. Fonts de la defensa asseguren que la Guàrdia Civil va fer servir la imputació de sedició per poder-lo mantenir detingut.

12:26 Rialp surt al carrer en defensa del seu alcalde. Desenes de veïns del municipi i la comarca donen suport a Gerard Sabarich hores després de declarar davant la Fiscalia.

12:24 La Policia Local de Vila-seca requisa cartells d'"Hola, república" i identifica cinc persones. El regidor i portaveu de Decidim Vila-seca denuncia que els mateixos veïns alerten a la policia i que inclús despengen els cartells utilitzant escales.

12:22 Acaba la compareixença davant del jutge de Josep Masoliver. Comença la de Lluis Salvadó.

12:22 Oriol Junqueras es desplaça a la Ciutat de la Justícia per donar suport als alts càrrecs detinguts.

12:17 AMPLIACIÓ El Govern cessa el número dos de Junqueras per protegir-lo de l'ofensiva judicial. Informa Sara González.

12:10 Acaba la compareixença de Rosa M. Rodríguez Curto, directora directora general de serveis de T-Systems, que ha durat uns vint minuts. És el torn ara de Josep Masoliver, responsable de sistemes de la fundació puntCAT.

11:53 Jordi Turull: "L'1 d'octubre ja està en mans de la gent".

11:52 Jordi Turull: "Són capaços de fer qualsevol cosa. Però ni es pararà l'1 d'octubre i segurament el tsunami democràtic es multiplicarà".

11:49 Jordi Turull assegura que "les incidències en els col·legis electorals estan sent mínimes".

11:49 Comencen les declaracions de detinguts per la Guàrdia Civil al jutjat d'instrucció 13. La primera a passar a disposició del jutge és Rosa M. Rodríguez Curto, de T-Systems.

11:48 Jordi Turull: "Amb aquesta actuació de la Guàrdia Civil s'han traspassat totes les línies vermelles"

11:40 "The Times": "Repressió a Catalunya", al recull de premsa internacional sobre el referèndum. Els diaris estrangers es fan ressò de les concentracions ciutadanes, les detencions i els escorcolls de la Guàrdia Civil.